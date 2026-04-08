Uzak Şehir’de Alya Krizi: Sinem Ünsal Diziden Ayrılıyor mu?

Sinem Ünsal Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu? Alya karakteri hakkında çıkan iddialara Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi. İşte detaylar.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-04-2026 18:05

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, hem reytinglerde hem de sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ederken, başrol oyuncusu Sinem Ünsal hakkında ortaya atılan bir iddia izleyicileri telaşlandırdı. Dizide Alya karakterine hayat veren başarılı oyuncunun kadrodan ayrılacağı söylentileri, X (Twitter) gündemine oturdu.

Ceren Moray Gelince "Başrol mü Değişiyor?" Sorusu Soruldu

Dizinin kadrosuna güçlü oyuncu Ceren Moray’ın dahil olmasıyla birlikte, sosyal medyada "Yeni başrol o mu olacak?", "Sinem Ünsal diziden mi ayrılıyor?" tartışmaları alevlendi. Alya karakterinin hikâyesinin bittiği ve Ünsal’ın yeni sezonda yer almayacağı iddiaları kısa sürede yayıldı.

Birsen Altuntaş Son Noktayı Koydu: "Alya'sız Uzak Şehir Olmaz!"

Dizi dünyasından paylaştığı kulis bilgileriyle tanınan gazeteci Birsen Altuntaş, merak edilen bu konuya açıklık getirdi. Takipçilerinden gelen "Sinem Ünsal 3. sezonda Uzak Şehir'de olmayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Altuntaş, iddiaları kesin bir dille yalanladı:

"Sinem Ünsal elbette Uzak Şehir'e devam ediyor. Geçen yıl da aynı geyik çıkmıştı. Alya'sız Uzak Şehir olmaz ki!"

Bu açıklama ile birlikte, Sinem Ünsal’ın diziye devam edeceği ve Alya karakterinin hikâyesinin kesintisiz süreceği netleşmiş oldu.

Benzer Haberler
Daha On Yedi Sete Çıktı Daha On Yedi Sete Çıktı
Flaş Ayrılık! Kuruluş Orhan'da Bir Devir Kapanıyor! Flaş Ayrılık! Kuruluş Orhan'da Bir Devir Kapanıyor!
Yeraltı Dizisine Taze Kan Yeraltı Dizisine Taze Kan
Kıskanmak Dizisinde Şok Ayrılık: İpek Tuzcuoğlu Veda Ediyor! Kıskanmak Dizisinde Şok Ayrılık: İpek Tuzcuoğlu Veda Ediyor!
Nurgül Yeşilçay Nurgül Yeşilçay "Ömür Usta" ile Dönüyor: Temmuzda Set, Eylülde Ekran!
Gönül Dağı’nda Taylan Kaya Devri Kapanıyor: Bülent Şakrak Veda Ediyor! Gönül Dağı’nda Taylan Kaya Devri Kapanıyor: Bülent Şakrak Veda Ediyor!
ÇOK OKUNANLAR
  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.
  • 01-04-2026 18:46

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.

Uzak Şehir’de Alya Krizi: Sinem Ünsal Diziden Ayrılıyor mu?
  • 08-04-2026 18:05

Uzak Şehir’de Alya Krizi: Sinem Ünsal Diziden Ayrılıyor mu?