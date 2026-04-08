Uzak Şehir’de Alya Krizi: Sinem Ünsal Diziden Ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, hem reytinglerde hem de sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ederken, başrol oyuncusu Sinem Ünsal hakkında ortaya atılan bir iddia izleyicileri telaşlandırdı. Dizide Alya karakterine hayat veren başarılı oyuncunun kadrodan ayrılacağı söylentileri, X (Twitter) gündemine oturdu.

Ceren Moray Gelince "Başrol mü Değişiyor?" Sorusu Soruldu

Dizinin kadrosuna güçlü oyuncu Ceren Moray’ın dahil olmasıyla birlikte, sosyal medyada "Yeni başrol o mu olacak?", "Sinem Ünsal diziden mi ayrılıyor?" tartışmaları alevlendi. Alya karakterinin hikâyesinin bittiği ve Ünsal’ın yeni sezonda yer almayacağı iddiaları kısa sürede yayıldı.

Birsen Altuntaş Son Noktayı Koydu: "Alya'sız Uzak Şehir Olmaz!"

Dizi dünyasından paylaştığı kulis bilgileriyle tanınan gazeteci Birsen Altuntaş, merak edilen bu konuya açıklık getirdi. Takipçilerinden gelen "Sinem Ünsal 3. sezonda Uzak Şehir'de olmayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Altuntaş, iddiaları kesin bir dille yalanladı:

"Sinem Ünsal elbette Uzak Şehir'e devam ediyor. Geçen yıl da aynı geyik çıkmıştı. Alya'sız Uzak Şehir olmaz ki!"

Bu açıklama ile birlikte, Sinem Ünsal’ın diziye devam edeceği ve Alya karakterinin hikâyesinin kesintisiz süreceği netleşmiş oldu.