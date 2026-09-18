Uzak Şehir Tanıtımı Sosyal Medyayı Salladı! Alya ve Ecmel Karşı Karşıya

AyNA Yapım imzalı Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir 3. sezonuna pazartesi günü gerçekleştirdiği görkemli başlangıcın ardından yeni bölüm tanıtımıyla heyecanı zirveye tırmandırdı. Mardin'in büyüleyici atmosferinde çekilen dizinin yeni tanıtımına Alya'nın oğlu için Ecmel ile anlaşma masasına oturması ve tırmanan kadınlar arası savaş damga vurdu.

Mardin'de Gerilim Tavan Yaptı: Sadakat ve Zerrin'den Şok Hamleler

Alya'nın Mardin'e geri dönmesi ve havalimanında Kartal ile ilk kez tanıştığı sahnelerle başlayan tanıtım konakta ve aileler arasında patlak veren yeni krizlerin habercisi oldu. Sadakat ile Alya arasındaki ipler bir kez daha kopma noktasına gelirken Sadakat'in Nare'ye attığı sert tokat izleyicileri şaşkına çevirdi.

Diğer tarafta ise Zerrin'in İpek'in boğazına bıçak dayadığı anlar iki kadın arasında geri dönülemez bir savaşın başladığını gözler önüne serdi.

Alya Anlaşmaya Gidiyor

Dizideki tüm dengeleri değiştirecek asıl hamle ise Alya'dan geldi. Tanıtımda yer alan "Bu savaş bitsin diye gidiyorum. Oğlum kurşunların arasında büyümesin diye gidiyorum. Evet anlaşmaya gidiyorum" sözleri Alya'nın kararlılığını ortaya koydu. Alya'nın Ecmel ile karşı karşıya geldiği ve masaya oturduğu anlar, ikili arasında nasıl bir şartlı anlaşmanın yapılacağı sorusunu akıllara getirdi.

Yeni Sezonda Kadroya Sürpriz Transferler

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık'ın süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Uzak Şehir Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş ve Çağla Şimşek gibi usta isimlerden oluşan dev kadrosunu yeni sezonla birlikte daha da güçlendirdi. Projenin oyuncu kadrosuna bu sezon Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran dahil oldu.

Uzak Şehir soluksuz izlenecek yeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de!