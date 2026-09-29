Usta Oyuncu Ali Hürol Hayatını Kaybetti!

Tiyatrodan televizyona seslendirmeden yönetmenliğe kadar sanat dünyasının pek çok alanında iz bırakan usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hürol’un vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi 2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Sezai Aydın’ın oğlu Arda Aydın duyurdu. Hürol’u “amca” olarak gören Aydın’ın sözleri aralarındaki güçlü bağı da gözler önüne serdi.

“Üstümde Çok Emeği Var”

Arda Aydın sosyal medya paylaşımında Ali Hürol’dan yalnızca babasının yakın dostu olarak değil çocukluğundan beri kendisini koruyup kollayan çok özel bir aile büyüğü olarak bahsetti.

Aydın, Hürol’un çocuklarından ve birlikte çalıştığı sanatçıların çocuklarından hiçbir zaman kendisini esirgemediğini anlattı. Usta sanatçının tiyatroya olan sevgisinin yetiştirdiği insanların bu mesleğe duyduğu tutkudan bile anlaşılabileceğini söyledi.

Paylaşımının sonunda Hürol’a veda eden Aydın “Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez” sözleriyle duyduğu özlemi dile getirdi. Ayrıca Hürol’un babası Sezai Aydın’a ve diğer amcalarına selam göndermesini istedi.

Sanatla İç İçe Bir Ömür

17 Temmuz 1950’de Ankara’da dünyaya gelen Ali Hürol sanatın içinde büyüdü. Babası tiyatro oyuncusu Ekmel Hürol annesi ise opera sanatçısı Meserret Soyak’tı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun olan Hürol profesyonel tiyatro hayatına 1968-69 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda başladı. Daha sonra Devlet Tiyatroları’nda görev yaptı ve 1980’de ayrılarak kendi tiyatrosunu kurdu.

Tiyatrodan Ekranlara Uzanan Kariyer

Kırk yılı aşkın sanat hayatına yaklaşık yüz oyun sığdıran Hürol yetişkin ve çocuk tiyatrosunda da önemli çalışmalar yaptı. TRT’de seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak görev aldı. 2001-2014 yılları arasında ise çeşitli dizilerde kamera karşısına geçti.

Geride ise sahnede ekranda ve seslendirdiği karakterlerde unutulmayacak bir sanat mirası bıraktı.