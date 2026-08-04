Derin Mermerci Sessizliğini Bozdu: Zikir ve Yalı Açıklaması Gündem Oldu!

Cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci sosyal medyada gündem olan sözleri için yeni bir açıklama yaptı. Çocuklarıyla birlikte zikir çekmek konusunda yaptığı paylaşımlar kullanıcılar arasında geniş yankı buldu. Eleştirilere yanıt veren sosyetik isim yalı hayatı ile ilgili geçmişte kurduğu ve tepki çeken ifadelerine de açıklık getirdi. Yayınladığı video ile sessizliğini bozan Mermerci hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Zikir Açıklaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü isim ailece zikir çekmenin kendileri için son derece doğal bir süreç olduğunu belirtti. Bu durumun zihinsel bir rahatlama sağladığını ifade eden Mermerci olayın şaşkınlıkla karşılanmasını anlamadığını söyledi. Çocuklarının da belirli isimleri düzenli söylediğini aktardı. Bu uygulamanın bir tür meditasyon etkisi yarattığını dile getirdi.

Çocuklarıyla Birlikte Rutin Haline Getirdi

Çocuklarının küçük yaştan itibaren bu alışkanlığa sahip olduğunu belirten sosyal figür her kelimenin kendine ait bir anlam taşıdığını vurguladı. Takipçilerine bilmeden bu sürece girmemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Sözlerinin garipsenmesine anlam veremediğini tekrar eden ünlü isim aile içi rutinlerini savunmayı sürdürdü.

Yalı Hayatı Sözlerine Yanıt Verdi

Geçmişte yalıda yaşamak üzerine söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirten Mermerci bu konuda şikayet etmediğini dile getirdi. Sadece dışarıdan görünen ile gerçek durumun farklı olduğunu anlatmak istediğini söyledi. İnsanların daha pozitif ve yardımsever olması gerektiğini savunan Mermerci sabah erken saatlerde yardıma muhtaç bir hayvanı kurtardığını da sözlerine ekledi.