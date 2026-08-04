Kıvanç Tatlıtuğ'dan Dev Sürpriz: Ünlü Oyuncu Seyyah Olup Dünya Turuna Çıkıyor!

Televizyon dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu bir süredir kendisine gelen yapım tekliflerini değerlendiriyordu. Ünlü ismin yeni sezondaki sürpriz adımı ve ekranlara dönüş formatı netleşti.

Ekrana Yeni Formatla Dönüş Yapıyor

Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve Gümüş gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınan Kıvanç Tatlıtuğ bu kez geleneksel bir dizi projesi yerine farklı bir konseptle izleyiciyle buluşacak. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın paylaştığı bilgilere göre ünlü oyuncu uluslararası bir dijital platform için özel bir içerik hazırlıyor. Yapım kapsamında ünlü aktörün sunuculuk ve seyyahlık rolünü üstleneceği açıklandı.

Dünya Mutfaklarını ve Kültürlerini Gezecek

Hazırlıkları sürdürülen yeni program formatının merkezinde gezi ve gastronomi yer alıyor. Proje doğrultusunda farklı ülkelere seyahat edecek olan oyuncu gittiği bölgelerin yerel mutfaklarını, yemek kültürlerini ve yaşam tarzlarını izleyiciye aktaracak. Dünya turuna çıkacak olan ünlü ismin program boyunca farklı coğrafyalardaki özel tarifleri ve kültürel zenginlikleri yerinde inceleyeceği ifade edildi.

Çekim Zamanı ve Rota Detayları Belli Oldu

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla beklenen yapımın mutfak ekibi şu günlerde gezi rotalarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Programın prodüksiyon planlamasına göre çekimlerin eylül ayında başlaması hedefleniyor. Çok sayıda teklif arasından bu özel projeyi seçen yakışıklı oyuncu çekim takviminin başlamasıyla birlikte yeni seyahat rotaları için yola çıkacak.