Uzak Şehir Karşısında Direnemedi! Kritik Karar Kapıda

Uzak Şehir dizisinin reyting başarısı Show TV'nin iddialı yapımı Delikanlı'yı vurdu! Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Delikanlı final mi yapıyor? Birsen Altuntaş açıkladı.

Yayın Tarihi : 02-05-2026 12:10

Pazartesi akşamları ekranlarda yaşanan reyting savaşında tansiyon yükseliyor. Kanal D’nin fenomen yapımı Uzak Şehir, rakiplerini bir bir saf dışı bırakırken, Show TV’nin büyük umutlarla yayına aldığı Delikanlı dizisinden endişe verici haberler gelmeye başladı. Başrolünde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizi, reytinglerde beklenen sıçramayı yapamayınca "final" iddiaları gündeme bomba gibi düştü.



Uzak Şehir Rakip Tanımıyor

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, pazartesi gecelerinin mutlak hakimi konumunda. Güçlü senaryosu ve yüksek prodüksiyonuyla reytingleri altüst eden dizi, karşısına çıkan birçok yapımın ekran ömrünü kısaltırken, şu anki tek ciddi rakibi TRT yapımı Cennetin Çocukları olarak görülüyor.

Delikanlı Yol Ayrımında: 7 Bölümlük Sözleşme Mi?

Show TV’nin iddialı yapımı Delikanlı, yayın hayatına başladığı günden bu yana Uzak Şehir’in gölgesinde kaldı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, dizinin yapım şirketiyle kanal arasında imzalanan 7 bölümlük sözleşmenin sonuna yaklaşıldı. Reytinglerin bir türlü istenen seviyeye çıkmaması, dizinin bu sözleşme sonunda veda edeceği söylentilerini güçlendirdi.

Birsen Altuntaş’tan Kritik Açıklama: "Yeni Bölüme Bağlı"

Dizinin akıbetiyle ilgili merakla beklenen açıklama magazin dünyasının nabzını tutan Birsen Altuntaş’tan geldi. Altuntaş, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, final iddialarını tamamen reddetmese de durumun bıçak sırtı olduğunu ifade etti. Ünlü gazeteci, dizinin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya "Yeni bölüm reytingine bağlı..." yanıtını vererek, oyuncu Mert Ramazan Demir ve ekibi için bu haftanın "kader haftası" olduğunun sinyalini verdi.

Benzer Haberler
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak? Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
Sevdiğim Sensin İzleyicisinden Sert Tepki: Sevdiğim Sensin İzleyicisinden Sert Tepki: "Yine Başa Döndük"
Kızılcık Şerbeti’nden Haysiyet’e: İki Yıldız İsim Aynı Dizide Buluştu Kızılcık Şerbeti’nden Haysiyet’e: İki Yıldız İsim Aynı Dizide Buluştu
Eşref Tek'ten Gençlere Hayat Dersi Eşref Tek'ten Gençlere Hayat Dersi
Yeraltı Dizisinde Büyük Senaryo Hatası: İzleyici Mantık Boşluğunu Yakaladı! Yeraltı Dizisinde Büyük Senaryo Hatası: İzleyici Mantık Boşluğunu Yakaladı!
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"