Uzak Şehir Karşısında Direnemedi! Kritik Karar Kapıda

Pazartesi akşamları ekranlarda yaşanan reyting savaşında tansiyon yükseliyor. Kanal D’nin fenomen yapımı Uzak Şehir, rakiplerini bir bir saf dışı bırakırken, Show TV’nin büyük umutlarla yayına aldığı Delikanlı dizisinden endişe verici haberler gelmeye başladı. Başrolünde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizi, reytinglerde beklenen sıçramayı yapamayınca "final" iddiaları gündeme bomba gibi düştü.





Uzak Şehir Rakip Tanımıyor

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, pazartesi gecelerinin mutlak hakimi konumunda. Güçlü senaryosu ve yüksek prodüksiyonuyla reytingleri altüst eden dizi, karşısına çıkan birçok yapımın ekran ömrünü kısaltırken, şu anki tek ciddi rakibi TRT yapımı Cennetin Çocukları olarak görülüyor.

Delikanlı Yol Ayrımında: 7 Bölümlük Sözleşme Mi?

Show TV’nin iddialı yapımı Delikanlı, yayın hayatına başladığı günden bu yana Uzak Şehir’in gölgesinde kaldı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, dizinin yapım şirketiyle kanal arasında imzalanan 7 bölümlük sözleşmenin sonuna yaklaşıldı. Reytinglerin bir türlü istenen seviyeye çıkmaması, dizinin bu sözleşme sonunda veda edeceği söylentilerini güçlendirdi.

Birsen Altuntaş’tan Kritik Açıklama: "Yeni Bölüme Bağlı"

Dizinin akıbetiyle ilgili merakla beklenen açıklama magazin dünyasının nabzını tutan Birsen Altuntaş’tan geldi. Altuntaş, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, final iddialarını tamamen reddetmese de durumun bıçak sırtı olduğunu ifade etti. Ünlü gazeteci, dizinin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya "Yeni bölüm reytingine bağlı..." yanıtını vererek, oyuncu Mert Ramazan Demir ve ekibi için bu haftanın "kader haftası" olduğunun sinyalini verdi.