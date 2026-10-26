Seda Sayan Çileden Çıktı! “Şımarıklık, Çok İrite Edici”

Dobra tavrıyla tanınan Seda Sayan popüler kültürde giderek yaygınlaşan organizasyonlara yönelik sözleriyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı özellikle baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerine karşı olduğunu açıkça dile getirdi. Geçmişteki gelenekleri hatırlatan Sayan’ın sözleri sosyal medyada da tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar sanatçıya hak verirken kimileri bu özel kutlamaların gayet doğal olduğunu savundu.

Seda Sayan’dan Baby Shower Tepkisi

Şarkıları, televizyon programları ve dobra açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan son çıkışıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Bu kez konu ne yeni bir şarkı ne de magazin dünyasındaki bir gelişmeydi. Ünlü sanatçı son yıllarda özellikle anne baba adayları arasında yaygınlaşan baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerini eleştirdi.

Bebek bekleyen ailelerin doğum öncesinde düzenlediği bu organizasyonlara sıcak bakmadığını belirten Sayan eskiden yapılan hazırlıkların kendisine daha anlamlı geldiğini söyledi. Ünlü şarkıcının bu konudaki düşüncelerini hiç çekinmeden dile getirmesi tartışmanın kısa sürede büyümesine neden oldu.

“Şımarıklık, Çok İrite Edici”

Seda Sayan tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ben baby shower'lara karşıyım. O ne? Eskiden doğuma yakın odası yapılırdı. Şımarıklık bu, çok irite edici. Bir de bunları çıkardılar. Eskiler daha dikkat ederlerdi.”

Sayan’ın açıklamasında özellikle eski geleneklere yaptığı vurgu öne çıktı. Ünlü isim günümüzde popülerleşen kutlamalar yerine geçmişteki hazırlıkların daha doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Sosyal Medyada Görüşler İkiye Bölündü

Sayan’ın sözleri sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar eski gelenekleri hatırlattığı için sanatçıya destek verdi. Onlara göre bebek için yapılan hazırlıkların gösterişli organizasyonlara dönüşmesine gerek yoktu.

Diğer taraftan bu tür kutlamaları savunanlar da vardı. Bazı kullanıcılar baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerinin aileler için mutlu bir anı olduğunu belirterek Sayan’ın yorumlarına katılmadı.

Böylece ünlü şarkıcının kısa açıklaması gelenekler ve modern kutlamalar üzerine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.