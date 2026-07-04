Uzak Şehir Geri Sayımındakilere Kanal D'den Sürpriz: "Saat 14.00'te Başlıyor!"

Sezon finaliyle ekranlara kısa bir mola veren ve arkasında bıraktığı devasa gizemlerle izleyicisini derin bir merakta bırakan sezonun en iddialı yapımlarından Uzak Şehir yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken hayranlarını sevindirecek flaş bir hamleyle gündeme geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana pazar akşamlarının reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmayan fenomen dizi için Kanal D yönetiminden izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir yayın kararı geldi.

Yeni bölümler için nefesler tutulmuşken, dizinin büyüleyici atmosferini özleyenler veya hikayeyi en başından kaçıranlar için ekran kapıları yeniden aralanıyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal Uyumunu Özleyenlere Müjde

Televizyon dünyasının en karizmatik jönlerinden Ozan Akbaba'yla çabasız güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Ünsal'ı başrollerde buluşturan Uzak Şehir ekranlara verdiği kısa arada da gündemden düşmüyor. Yeni sezon senaryo çalışmaları ve set hazırlıkları arkada son sürat devam ederken Kanal D dizinin hafızalardan silinmeyen efsane bölümlerini hafta içi her gün saat 14.00'te yeniden yayınlama kararı aldı.

Özellikle öğleden sonra kuşağında televizyon karşısındaki izleyicilere kaliteli bir drama ziyafeti sunmayı hedefleyen kanal bu hamlesiyle yeni sezon öncesi sadık izleyici kitlesinin heyecanını diri tutmayı amaçlıyor.

Sosyal Medya Müjdeyi Coşkuyla Karşıladı

Kanal D'nin bu sürpriz hamlesi internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm dizi forumlarında bir anda Trend Topic (TT) haline geldi. Dizinin ikonik sahnelerini ve karakter çatışmalarını yeniden izlemek isteyen binlerce kullanıcı kararı sevinç çığlıklarıyla karşıladı.

Yeni sezon öncesinde izleyicisine muazzam bir jest yapan Uzak Şehir bu stratejik yayın hamlesiyle haftanın en çok konuşulan ve en sempatik televizyon manşetlerinden birine imza attı.