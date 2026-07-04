Oyuncu Durul Bazan Sevdam Karadeniz Kadrosundan Ayrıldı

Medya dünyasının yakından takip ettiği çalışmalardan biri olan ve NOW kanalında izleyiciyle buluşmayı hedefleyen "Sevdam Karadeniz" dizisinde beklenmedik bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Mia Yapım imzası taşıyan projenin çekim öncesi süreçleri devam ederken kadroda yer alan tecrübeli isimlerden Durul Bazan ekibe veda etti.

Karşılıklı Anlaşma ile İş Birliği Sonlandı

Deneyimli aktör Durul Bazan dizinin hikâye örgüsünde önemli bir yere sahip olan "Mahmut Yeniceli" karakterine hayat verecekti. Projenin senaryo çalışmaları ve prova safhası devam ederken oyuncu ile yapım kanadı karakterin gidişatı üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan son değerlendirmelerin ardından taraflar ortak bir karar doğrultusunda yollarını ayırdı.

Mahmut Yeniceli Rolü İçin Cast Çalışmaları Başladı

Yapım şirketi yaşanan kadro değişikliğinin ardından vakit kaybetmeden "Mahmut Yeniceli" rolü için alternatif isimleri gündemine aldı. Dizinin Karadeniz atmosferini ve genel kurgusunu sırtlayacak olan önemli karaktere hangi ismin hayat vereceği şimdiden dizi severler ve sektör profesyonelleri arasında büyük bir merak uyandırdı.

Projenin Geleceği Yakından Takip Ediliyor

Sektörün deneyimli yapım firmalarından Mia Yapım önemli rol için kısa süre içerisinde güçlü bir isimle el sıkışmayı planlıyor. Kanalla ortak yürütülen çalışmalar kapsamında dizinin teknik ekibi de hazırlıklarını eksiksiz tamamlamak adına yoğun mesai harcıyor. Durul Bazan'ın vedası sonrasında yeniden şekillenecek olan kadro yapısı önümüzdeki günlerde tamamen netlik kazanacak.