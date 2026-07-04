Emrah Altıntoprak Aşk ve Taht Kadrosunda: 15 Temmuz'da Set Başı Yapıyor!

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak'ın yeni dizisi belli oldu. Oyuncu ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu.

Emrah Altıntoprak Aşk ve Taht Kadrosunda: 15 Temmuz'da Set Başı Yapıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 17:09

Show TV ekranlarının dünya çapında ses getiren reyting rekortmeni yapımı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği ikonik Mustafa karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ve geçtiğimiz sezon Sıla Türkoğlu ile birlikte projeye çalkantılı bir şekilde veda eden Emrah Altıntoprak yeni adresiyle magazin dünyasını salladı. Canlandırdığı her role çabasız bir doğallık ve asil bir karizma katan başarılı aktörün yeni sezondaki  rotası netleşti.

Televizyon dünyasının en çok merak edilen projesine evet diyen ünlü jön yeni dönemde ATV'nin iddialı projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aşk ve Taht İçin Dev Kadro Kuruldu!

Ünlü televizyon gazetecisi Birsen Altuntaş'ın aktardığı son dakika kulis bilgilerine göre; Emrah Altıntoprak ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve televizyon tarihinin en prestijli dönem dizilerinden biri olmaya aday Aşk ve Taht kadrosuna resmi olarak dahil oldu.

Başrollerinde Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas gibi son dönemin en popüler yıldızlarını buluşturan bu yüksek bütçeli yapım şimdiden sezonun en büyük ekran vizyonu olarak değerlendiriliyor. Altıntoprak'ın bu dev cast içinde nasıl bir kilit karaktere hayat vereceği ise sinema ve televizyon kulislerinde büyük bir merak uyandırdı.

Geri Sayım Başladı: 15 Temmuz'da Sete Çıkıyorlar!

Kızılcık Şerbeti'ndeki modern aile dinamiklerinden sıyrılıp görkemli bir dönem hikayesinin tam kalbine doğru yol alan ünlü oyuncunun yeni iş birliği internet dünyasında da büyük bir heyecan yarattı. Dizinin çekim takvimine dair ilk sıcak detaylar da sızdı:

Prodüksiyon ekibi ve oyuncular 15 Temmuz günü resmi olarak ilk sahne için sete çıkacak. Dönem atmosferini tüm asilliğiyle ekrana taşıyacak olan yapım yeni sezonda ATV logolu ekranlarda izleyiciyle buluşacak.

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