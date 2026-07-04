Yüzyılın Düğünü: Taylor Swift ile Travis Kelce New York'ta Evlendi!

Dünyaca ünlü pop müzik ikonu Taylor Swift ile Amerikan futbolunun başarılı yıldızı Travis Kelce New York kentinde düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Şehrin sembolik mekânlarından Madison Square Garden'da gerçekleşen büyük organizasyon için tasarım ekipleri arenayı adeta baştan yarattı. People dergisine konuşan kaynaklar devasa arenanın düğün konsepti kapsamında daha önce hiç görülmemiş bir çehreye büründüğünü belirtti. Çiftin resmi olarak hayatını birleştirmesinin ardından binanın dış cephesindeki dev reklam panoları ikonik mor ışıklar saçmaya başladı. Panolarda beliren “T ve T evlendi” yazısı New York sokaklarındaki hayranlara mutlu haberi doğrudan ilan etti. Küresel sanat ve spor camiasının kalbi özel kutlama vesilesiyle tek bir merkezde attı.

Ünlüler Geçidi

Küresel eğlence dünyasının zirvedeki isimleri çiftin mutluluğuna ortak oldu. Sinema ve moda dünyasından Gigi Hadid ile Bradley Cooper törene birlikte katılırken Dakota Johnson ve Zoe Kravitz şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Geceye renk katan isimler arasında usta oyuncu Ethan Hawke ile televizyon dünyasının sevilen yüzü Jimmy Fallon da yer aldı.

Müzik sektörünü temsilen salonda bulunan Ed Sheeran, Sabrina Carpenter ve Selena Gomez yakın dostlarının heyecanlı anlarına tanıklık etti. Spor camiasından efsanevi çeyrek bek Tom Brady ile sinemacı Jason Sudeikis de gecede boy gösterdi. Jennifer Lopez ve Ellie Goulding'in yanı sıra ünlü podyum figürü Karlie Kloss ile eşi Joshua Kushner de davetliler arasında hazır bulundu. Mariska Hargitay ve Peter Hermann çiftinin de eşlik ettiği kutlamada Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş objektiflere poz veren isimlerden biri oldu.

Dior Tasarımları ve Özel Sahne Performansı

Gecenin odak noktalarından olan gelinlik ve damatlık tercihleri dünyaca ünlü moda devinin imzasını taşıyordu. Taylor Swift’in basın danışmanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ünlü çift yaşamlarının en özel gününde Christian Dior markasını tercih etti. Swift, zarafetiyle öne çıkan özel tasarım bir gelinlikle beğeni toplarken Kelce ise aynı markanın imzasını taşıyan şık bir damatlıkla salondaki yerini aldı.

Düğünün en eğlenceli anları ise nikah merasimi sırasında yaşandı. Çiftin yakın dostu olan ünlü komedyen Adam Sandler, nikahı yöneten isim oldu. Sandler resmi prosedürlerin ötesine geçerek gelin ve damat için tamamen özgün bir beste hazırladı. Ünlü aktörün sahnede canlı olarak seslendirdiği bu özel şarkı hem mizahi unsurları hem de dokunaklı sözleriyle davetlilere harika anlar yaşattı.

Aile Bağları Ön Planda

Büyük törende aile üyeleri de kritik roller üstlendi. Güzel şarkıcının erkek kardeşi Austin Swift, gecenin onur konuğu olarak ailesini gururla temsil etti. Yıldız sporcu Travis Kelce’nin kendisi gibi Amerikan futbolu oyuncusu olan ağabeyi Jason Kelce ise kardeşinin sağdıçlığını üstlenerek ona eşlik etti. Aile içi dayanışmanın ön planda olduğu bu görkemli tören, hem görsel ihtişamı hem de samimi atmosferiyle modern magazin tarihinin en çok konuşulan evlilik organizasyonları arasına girdi.