Mercan Köşk Setinde Bertan Asllani'ye Sürpriz Kutlama

ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'ün Tarsus'taki setinde hareketli anlar yaşandı. Bertan Asllani'nin yeni yaşı tüm set ekibince coşkuyla kutlandı.

Mercan Köşk Setinde Bertan Asllani'ye Sürpriz Kutlama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 18:22

ATV ekranlarında yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Mercan Köşk" dizisinin çekimleri sırasında projenin ana kadrosunda yer alan önemli bir isim için gizli bir organizasyon planlandı. Dizide kilit bir rol olan "Toprak" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bertan Asllani yeni yaşına set ortamında adım attı. Yönetmenin sahne aralarında verdiği kısa bir dinlenme molasını fırsat bilen set arkası çalışanları hazırlıkların tamamlanmasının ardından doğum günü pastasıyla ünlü sanatçıya sürpriz yaptı. Set alanında aniden beliren pastayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Asllani, mumları meslektaşlarının alkışları eşliğinde üfledi. Rol arkadaşları da tebrik kuyruğuna girerek genç aktörün mutluluğunu paylaştı.

Set Ekibinden Yüksek Moralli Dönüş

Oldukça neşeli anların yaşandığı kısa yaş günü merasimi yoğun set programı arasında tüm çalışanlar için  motivasyon kaynağı oldu. Doğum günü pastasını keserek ekip arkadaşlarına ikram eden Bertan Asllani anlamlı jestten ötürü tüm yapım ve çekim kadrosuna tek tek teşekkürlerini sundu. Objektiflere yansıyan renkli ve samimi hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından oyuncular makyaj ve kostüm tazelemek üzere karavanlarına yöneldi.

Dizinin Çekimleri Tüm Hızıyla Sürüyor

ATV ekranlarında yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Mercan Köşk" dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yapımcılığını FARO ve Sinehane’nin ortaklaşa üstlendiği iddialı projenin çekim mekânları için Mersin'in tarihi ilçesi Tarsus tercih edildi. Bölgenin binlerce yıllık tarihi dokusunu, antik sokaklarını ve kendine has mimari atmosferini ekranlara taşımayı hedefleyen prodüksiyon ekibi Tarsus'ta kapsamlı bir plato kurdu. Yeni sezonun en güvendiği projeler arasında yer alan televizyon yapımı güçlü senaryosuyla şimdiden sektör kulislerinde adından söz ettiriyor. Teknik kadro ve oyuncular, ilk bölümlerin sonbahar aylarına yetiştirilmesi adına ilçenin merkezinde yoğun bir mesai harcıyor.

Benzer Haberler
Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren Kendini Tiye Aldı Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren Kendini Tiye Aldı
Acun Ilıcalı'nın Torunu Begüm 6 Yaşına Girdi, Aile Karesi Beğeni Topladı Acun Ilıcalı'nın Torunu Begüm 6 Yaşına Girdi, Aile Karesi Beğeni Topladı
Alişan Davul Performansıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu Alişan Davul Performansıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu
Nebahat Çehre Düğünümüz Var Dizisiyle Ekranlara Dönüyor Nebahat Çehre Düğünümüz Var Dizisiyle Ekranlara Dönüyor
Arzum Onan'ın Yaz Tarzı ve Fit Hâli Sosyal Medyada Gündem Oldu Arzum Onan'ın Yaz Tarzı ve Fit Hâli Sosyal Medyada Gündem Oldu
Irmak Ünal Kızı Kayla'nın 15. Yaş Gününü Duygusal Bir Mesajla Kutladı Irmak Ünal Kızı Kayla'nın 15. Yaş Gününü Duygusal Bir Mesajla Kutladı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı:
  • 03-07-2026 11:26

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı: "Yanındaki Kadın Arkadaşı Merak Konusu Oldu!"