Mercan Köşk Setinde Bertan Asllani'ye Sürpriz Kutlama

ATV ekranlarında yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Mercan Köşk" dizisinin çekimleri sırasında projenin ana kadrosunda yer alan önemli bir isim için gizli bir organizasyon planlandı. Dizide kilit bir rol olan "Toprak" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bertan Asllani yeni yaşına set ortamında adım attı. Yönetmenin sahne aralarında verdiği kısa bir dinlenme molasını fırsat bilen set arkası çalışanları hazırlıkların tamamlanmasının ardından doğum günü pastasıyla ünlü sanatçıya sürpriz yaptı. Set alanında aniden beliren pastayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Asllani, mumları meslektaşlarının alkışları eşliğinde üfledi. Rol arkadaşları da tebrik kuyruğuna girerek genç aktörün mutluluğunu paylaştı.

Set Ekibinden Yüksek Moralli Dönüş

Oldukça neşeli anların yaşandığı kısa yaş günü merasimi yoğun set programı arasında tüm çalışanlar için motivasyon kaynağı oldu. Doğum günü pastasını keserek ekip arkadaşlarına ikram eden Bertan Asllani anlamlı jestten ötürü tüm yapım ve çekim kadrosuna tek tek teşekkürlerini sundu. Objektiflere yansıyan renkli ve samimi hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından oyuncular makyaj ve kostüm tazelemek üzere karavanlarına yöneldi.

Dizinin Çekimleri Tüm Hızıyla Sürüyor

ATV ekranlarında yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Mercan Köşk" dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yapımcılığını FARO ve Sinehane’nin ortaklaşa üstlendiği iddialı projenin çekim mekânları için Mersin'in tarihi ilçesi Tarsus tercih edildi. Bölgenin binlerce yıllık tarihi dokusunu, antik sokaklarını ve kendine has mimari atmosferini ekranlara taşımayı hedefleyen prodüksiyon ekibi Tarsus'ta kapsamlı bir plato kurdu. Yeni sezonun en güvendiği projeler arasında yer alan televizyon yapımı güçlü senaryosuyla şimdiden sektör kulislerinde adından söz ettiriyor. Teknik kadro ve oyuncular, ilk bölümlerin sonbahar aylarına yetiştirilmesi adına ilçenin merkezinde yoğun bir mesai harcıyor.