Tarkan Dortmund Konserinde Aşık Veysel'in Ölümsüz Eseri ile Duygulandırdı

Almanya’nın Dortmund kentinde sahne alan pop yıldızı Tarkan, Aşık Veysel’in ölümsüz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyleyerek müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Tarkan Dortmund Konserinde Aşık Veysel'in Ölümsüz Eseri ile Duygulandırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 18:31

Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya'nın Dortmund kentinde binlerce müzikseverle bir araya geldi. 4 Temmuz 2026'da gerçekleşen ve yoğun bir katılımın gözlendiği konserde ünlü sanatçı kariyerinin sevilen pop hitlerinin yanı sıra dinleyicilerine özel bir sürpriz hazırladı. Konserin ilerleyen dakikalarında sahnedeki ritmi yavaşlatan Tarkan Türk halk edebiyatının ve aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel'in ölümsüz eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi. 

Pop ve Geleneksel Müziğin Sentezi

Tarkan, modern pop altyapıları ile geleneksel Türk halk müziğinin motiflerini sahnede başarıyla sentezledi. Aşık Veysel'in derin felsefi anlamlar barındıran ve insan hayatının evrelerini metaforik bir dille anlatan eserini kendi özgün yorumuyla harmanlayan şarkıcı izleyicilerden büyük alkış aldı. Özellikle Almanya'da yaşayan Türk diasporası için büyük bir manevi anlam taşıyan bu parça gurbetçilerin memleket özlemini somutlaştırdı.

 

Stadyum Atmosferinde Dev Koro

Konserin gerçekleştirildiği dev salonda türkünün ilk ezgilerinin yükselmesiyle birlikte seyirciler telefonlarının ışıklarını yakarak sanatçıya eşlik etti. Binlerce kişinin tek bir ağızdan söylediği parça Dortmund'daki etkinlik alanını devasa bir koroya dönüştürdü. Sanatçının şarkı bitiminde büyük ozanı anarak sergilediği duruş izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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