5 Aylık Hamile Gamze Erçel'den Magazin Basınına Net Sitem: "Psikolojimi Bozdular!"

5 aylık hamile olan influencer Gamze Erçel Bodrum tatilinde çekilen kötü açılı magazin fotoğraflarına isyan etti: "Psikolojimi bozdular."

5 Aylık Hamile Gamze Erçel'den Magazin Basınına Net Sitem:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 17:23

Hande Erçel'in kız kardeşi olmasının yanı sıra, Moda ve Tekstil Tasarımı vizyonuyla dijital dünyada kendi imparatorluğunu kuran ünlü influencer Gamze Erçel şu sıralar ikinci kez anne olmanın  heyecanını yaşıyor. İç mimar Caner Yıldırım'la olan mutlu evliliğinden dünyaya gelen kızı Aylin Mavi'nin ardından geçtiğimiz aylarda "Artık dört kişiyiz" diyerek müjdeli haberi veren Erçel hamileliğinin 5. ayında Bodrum'da moral depolarken hiç beklemediği bir magazin çalkantısının ortasında kaldı.

Plajda habersizce çekilen ve basına servis edilen bikinili fotoğraflarının ardından sosyal medyada maruz kaldığı fiziksel yorumlar ünlü fenomeni adeta isyan noktasına getirdi.

"Gerçekten Öyle mi Gözüküyorum?"

 

Hamilelik gibi bir kadının hayatındaki en hassas, en mucizevi döneminde plajda ters ışık ve en kötü açılardan avlanan fotoğraflarının magazin sayfalarını süslemesi Gamze Erçel'in sabrını taşırdı. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kırılganlıkla açıklama yapan ünlü isim yaşadığı ruhsal çöküşü şu sözlerle sitemkar bir şekilde dile getirdi:

"Magazin öyle kötü fotoğraflarımı yayınlamış ki... 'Ben gerçekten böyle mi gözüküyorum' diye psikolojimi bozdular."

Dijital Dünyadan Beden Olumlama Desteğі!

Gamze Erçel'in bu için döken samimi paylaşımı internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm platformlarda bir anda Trend Topic (TT) haline geldi. Beden olumlama hareketini destekleyen binlerce kadın kullanıcı ve Erçel'in sadık takipçileri adeta bir sevgi kalkanı oluşturdu.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına; "Sen her açıda güzelsin" şeklinde binlerce destek dolu yorum bıraktı. Hamilelik günlüğünü tüm doğallığıyla paylaşmaya devam eden Gamze Erçel bu hamlesiyle gündemi salladı.

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