Uzak Şehir Fragmanında Skandal Hata! Yarım Milyon İzlenme Gitti

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir fragmandaki ilginç bir hatayla gündeme geldi. Dizinin 71. bölümünden yayınlanan ilk tanıtım kısa sürede yarım milyon izlenmeye ulaşırken dikkatli izleyiciler gözden kaçan bir ayrıntıyı fark etti. Yapım ekibi hatayı düzeltmek için fragmanı kaldırıp yeniden yayınladı. Ancak bu hamle sosyal medyada başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Topuklu Ayakkabı Bir Anda Bota Dönüştü!

Dizinin 70. bölüm finalinde Alya’nın Ecmel’in önünü kesip silah doğrultması ancak tetiği çekemeden fenalaşması izleyicileri merakta bırakmıştı. Cihan’ın Alya’nın yanına koştuğu o anların ardından herkes yeni bölümde neler olacağını görmek için fragmanı bekliyordu.

Beklenen tanıtım yayınlandığında ise gözden kaçması zor bir detay ortaya çıktı. Cihan’ın fenalaşan Alya’yı kucağına alıp hastaneye götürmeye çalıştığı sahnede Alya’nın ayağındaki topuklu ayakkabı bir sonraki karede bota dönüşüyordu.

Bu küçük ama dikkat çekici devamlılık hatasını fark eden izleyiciler durumu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Hata gündeme gelince ilk fragman yayından kaldırıldı ve düzeltilmiş versiyonu yeniden yayınlandı.

Yarım Milyon İzlenme Boşa mı Gitti?

Asıl tartışma ise bundan sonra başladı. İlk fragman kısa sürede yaklaşık yarım milyon izlenmeye ulaşmıştı. Ancak video kaldırılıp yeniden yüklendiğinde önceki paylaşımın izlenme ve etkileşim avantajı da kayboldu.

Dizinin takipçileri basit bir ayakkabı hatası yüzünden fragmanın kaldırılmasına anlam veremedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda hem olayla dalga geçildi hem kaybolan etkileşime dikkat çekildi.

İzleyicilerden Esprili Tepkiler

Fragmanın kaldırılmasına bazı izleyiciler “Ya tek kusurunuz bu olsun!” derken bazıları da “Bunun için etkileşimi yok ettiniz” yorumunu yaptı. “Yanlış ayakkabı görünüyor diye fragmanı mı sildiniz?” ve “Yarım milyon izlenme gitti, yazık!” sözleri de öne çıktı.