Haysiyet'te Kıskançlık Krizi: Mehmet'in Gördüğü O Manzara Her Şeyi Değiştirdi!

Kanal D'nin sevilen dizisi Haysiyet'te kıskançlık krizi! Simay ve Ender'i sarmaş dolaş gören Mehmet sinirden deliye döndü.

Haysiyet'te Kıskançlık Krizi: Mehmet'in Gördüğü O Manzara Her Şeyi Değiştirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 17:45

Kanal D'nin sevilen dizisi Haysiyet'te Mehmet'in, ajansta Simay ve Ender'i sarmaş dolaş görmesi bölüme damga vurdu. Ortaya çıkan tablo, Ender'le eski sevgili olduklarını itiraf edemeyen Simay'ı iyice köşeye sıkıştırdı.

Tufan Her Şeyi İtiraf Etti

Salı akşamları ekranlarda Yeşilçam rüzgârları estiren Haysiyet, baş döndüren gelişmelere sahne oldu. Suzan'ın ihaneti Karlıova Ailesi'ni yıktı. Tufan, Gülsüm'le olan ilişkisini Mehmet'e itiraf etti. İki aileyi bir araya getiren barış yemeği, beklenenin aksine aradaki çatlağı daha da büyüttü. Cengiz, Sema'yı oyuna getirerek eve hapsetti. Suzan ise Tufan ve Gülsüm'ü birlikte yakalayarak eline önemli bir koz geçirdi. Bölüme asıl damga vuran gelişme ise Simay, Mehmet ve Ender arasında yaşandı.
 

Mehmet Kıskançlık Krizinde

Aileleri bir araya getiren yemekte yaşanan gerginliğin ardından ajansa giden Simay'ı Ender teselli etti. İkili sarılmış hâldeyken Mehmet'in onları görmesi işleri içinden çıkılmaz bir noktaya taşıdı. Mehmet kıskançlık krizine girerken, Ender'le olan geçmişini bir türlü açıklayamayan Simay daha da köşeye sıkıştı. Haysiyet; ihanet, gerilim ve duygu yüklü sahneleriyle salı akşamına damga vurdu.

Süreç Film imzalı Haysiyet, yeni bölümleriyle salı akşamları Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor

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