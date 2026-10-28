Masumiyet Müzesi’nin Füsun’u Eylül Lize Kandemir’in Gizli Dünyası! “Kimse Bilmiyor”

Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Elle dergisine konuşan 24 yaşındaki oyuncu dışarıdan nasıl göründüğüyle iç dünyasında yaşadıkları arasında büyük bir fark olduğunu anlattı. Kendini tarif ederken kullandığı “uzaylı” benzetmesi ise oldukça ilginçti. Meğer sakin ve gerçekçi görünen Kandemir’in zihninde bambaşka dünyalar dolaşıyormuş!

Dışarıdan Sakin İç Dünyasında Hayalperest

Eylül Lize Kandemir insanların kendisini genellikle kontrollü, soğukkanlı ve ayakları yere sağlam basan biri olarak gördüğünü söyledi. Ancak oyuncuya göre bu görüntü, onun iç dünyasını tam olarak yansıtmıyor.

Kendi içinde oldukça hayalperest bir tarafı olduğunu anlatan Kandemir bunu esprili bir şekilde ifade etti. Oyuncu “Dışarıdan bakan biri, ne kadar paralel evrenlerde dolaşan bir uzaylı olduğumu pek göremez” diyerek kendisini alışılmışın dışında bir benzetmeyle anlattı.

Yani dışarıdan bakıldığında sakin ve mantıklı görünen genç oyuncunun kendi hayalleriyle dolu bambaşka bir dünyası var. Kandemir’in bu sözleri insanın dışarıya yansıttığı kişiliğin her zaman iç dünyasını anlatmaya yetmediğini de hatırlatıyor.

Oyunculuk Onu Değiştirdi

Kandemir oyunculuk mesleğinin kendisine kattıklarından da bahsetti. Bu mesleğin onu kısa sürede olgunlaştırdığını söyleyen genç oyuncu farklı karakterlere hayat vermenin kendisini geliştirdiğini anlattı.

Oyunculuk sayesinde güzellik algısına dair kalıpları da sorgulamaya başladığını belirten Kandemir bu deneyimin kendisine farklı bakış açıları kazandırdığını ifade etti.

Şöhret Hayatını Pek Değiştirmedi

Şöhretin günlük yaşamında büyük bir değişikliğe yol açmadığını söyleyen Kandemir zaten daha sakin ve kendi halinde bir hayat sürdüğünü dile getirdi. Bu nedenle tanınır olmanın hayatını baştan aşağı değiştirdiğini düşünmüyor.

Masumiyet Müzesi projesinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu da belirten oyuncu Füsun karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Görünen o ki Kandemir ekran önündeki hayatıyla kendi özel dünyası arasındaki dengeyi korumayı önemsiyor.