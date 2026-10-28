Bengü İlk Kez Bu Kadar Açık Konuştu! Evliliğini Anlattı

Şarkıcı Bengü özel hayatıyla ilgili oldukça samimi açıklamalarda bulundu. 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen ve 2024’te yollarını ayıran ünlü isim katıldığı programda evliliğini değerlendirdi. Geçmişe dönüp baktığında evliliğinde daha başarılı olmayı istediğini söyleyen Bengü’nün sözleri dikkat çekti. Üstelik eski eşi hakkında konuşurken kullandığı ifadeler de oldukça içtendi.

“Evlilikte Başarısız Oldum”

İbrahim Selim’in “Bu Gece” programına konuk olan Bengü hayalini kurduğu ancak beklediği mutluluğu bulamadığı bir şey olup olmadığı sorusuna evliliğiyle yanıt verdi. Koç burcu olduğunu hatırlatan şarkıcı başaramadığı bir şey olmasının kendisini düşündürdüğünü anlattı.

Bengü evlilik konusunda istediği noktaya gelemediğini açıkça dile getirerek “Evlilikte başarısız oldum. Daha başarılı olmayı çok isterdim” dedi. Ancak eski eşine karşı kırıcı ifadeler kullanmaktan kaçındı. Selim Selimoğlu’nun kendisi için hâlâ değerli biri olduğunu ve çocuklarının babası olduğunu özellikle vurguladı.

Evlendikten Üç Ay Sonra Anne Olacağını Öğrendi

Bengü evliliklerinin ardından aile hayatına çok hızlı geçtiklerini de anlattı. Çift evlendikten yalnızca üç ay sonra kızları Zeynep’i beklediklerini öğrenmişti. Şarkıcı bu süreci anlatırken çok kısa sürede anne ve baba olduklarının altını çizdi.

Bir yandan evlilik hayatına alışırken diğer yandan ebeveynliğe adım atan çiftin ilişkisi zaman içinde değişti. Bengü’nün açıklamalarından yaşananlara rağmen eski eşine duyduğu saygıyı koruduğu anlaşıldı.

Boşanma Sonrası Daha Sakin Bir Hayat

Boşanmanın ardından hayatında bazı değişiklikler yaptığını anlatan Bengü telefon numarasını sık sık değiştirdiğini söyledi. Dedikodudan hoşlanmadığını belirten şarkıcının telefon rehberinde yalnızca 15 kişinin bulunması da dikkat çekti. Görünen o ki Bengü özel hayatını daha sınırlı bir çevrede yaşamayı tercih ediyor.

Ünlü şarkıcı annelikle birlikte aşka bakışının da değiştiğini söyledi. Eskiden aşkı daha çok romantik ilişkiler üzerinden düşündüğünü anlatan Bengü çocuk sahibi olduktan sonra bambaşka bir sevgiyle tanıştığını ifade etti. Ona göre evlat sevgisi daha önce bildiği aşk anlayışının çok ötesinde.