Feyza Altun Neden Pişman? Dilan Polat Hakkında Konuştu

Ünlü avukat Feyza Altun aylar önce Dilan Polat’la bir araya geldiği buluşma hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. O dönem sosyal medyada gündem olan görüşme tarafların paylaşımlarıyla uzun süre konuşulmuştu. Altun katıldığı programda o buluşmayı bugün nasıl değerlendirdiğini anlattı ve açıkça pişman olduğunu söyledi. Üstelik görüşme sırasında yaşananlara ilişkin sözleri de dikkat çekti.

Dilan Polat’la Buluşması Gündem Olmuştu

Feyza Altun ile Dilan Polat aylar önce İstanbul’da arkadaşlarının da katıldığı bir yemekte bir araya gelmişti. Polat’ın buluşmanın ardından sosyal medya hesabından “Konuşacak çok şey var” notuyla paylaşım yapması da merak uyandırmıştı.

İkilinin aynı ortamda bulunması sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu. Aradan zaman geçtikten sonra Altun, Berna Laçin’in sunduğu “5 Kart” programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Görünüşe göre avukatın o güne dair düşünceleri buluşmanın ardından geçen süreçte değişmişti.

“Keşke Dilan Polat’la Görüşmeseydim”

Altun, Dilan Polat’la buluştuğu için pişman olduğunu açıkça dile getirdi. O sırada alkolün etkisiyle daha duygusal davrandığını söyleyen avukat yaşananları sonradan izlediğinde de farklı hissettiğini anlattı.

Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Keşke Dilan Polat ile görüşmeseydim. Öyle gerekti, orada alkolün etkisiyle duygusal davrandım. Alkol çok ağırdı; videoları bir izledim, sarılmış şarkı söylüyorduk.”

O anlarda yaşananların kendisini duygusal bir noktaya taşıdığını belirten Altun’un sözleri buluşmanın perde arkasına dair merak edilenleri yeniden gündeme getirdi.

“Benim Yüzümden İntihar Etmesini İstemedim”

Feyza Altun açıklamasında Dilan Polat’ın kendisi nedeniyle intihar etmesini istemediğini de söyledi. Ayrıca bu buluşma karşılığında herhangi bir para almadığının ve bir çıkar ilişkisi içinde olmadığının altını çizdi.

Altun’un sözleri o günkü kararını duygusal gerekçelerle açıkladığını gösterirken bugün aynı görüşmeye farklı gözle baktığını da ortaya koydu. İtirafın ardından gözler geçmişte çok konuşulan bu buluşmaya ilişkin yeni açıklamalar gelip gelmeyeceğine çevrildi.