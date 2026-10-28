Beyoğlu’nda Gece Yarısı Dehşeti! Umut Özkan Yatağından Fırladı

Beyoğlu’nda gece yarısı 5 katlı metruk bina çöktü, mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Binanın karşısında yaşayan Umut Özkan deprem olduğunu sandıklarını anlattı.

Beyoğlu’nda Gece Yarısı Dehşeti! Umut Özkan Yatağından Fırladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 20:21

İstanbul Beyoğlu’nda gece saatlerinde yaşanan olay mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Beş katlı metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökerken ortaya çıkan büyük gürültü çevrede yaşayanları yataklarından fırlattı. Binanın hemen karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan da o anlarda yaşadığı korkuyu anlattı. Ünlü oyuncunun “Deprem oluyor zannederek yatağımızdan fırladık” sözleri gecenin ne kadar ürkütücü geçtiğini gözler önüne serdi.

Gece Yarısı Gelen Gürültü Herkesi Ayağa Kaldırdı

Beyoğlu’ndaki beş katlı metruk bina gece saatlerinde aniden çöktü. Çökme sırasında çıkan ses çevredeki evlerde yaşayanları alarma geçirdi. Her şeyin bir anda yaşanması nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Gece uykusunda yakalanan vatandaşlar duydukları şiddetli gürültünün ne olduğunu anlamaya çalıştı. Binanın çökmesiyle birlikte çevrede yaşanan hareketlilik olayın mahalle sakinleri üzerindeki etkisini de ortaya koydu.

Umut Özkan Yaşadığı Korkuyu Anlattı

Olayın yaşandığı binanın karşısında oturan oyuncu Umut Özkan da gürültüyle uyanan isimler arasındaydı. Ufuk Özkan’ın kardeşi olan oyuncu yaşadıkları korkuyu anlatırken ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini söyledi.

Özkan’ın “Deprem oluyor zannederek yatağımızdan fırladık” sözleri yaşanan sarsıcı anların evlerinde nasıl hissedildiğini gözler önüne serdi. Gece yarısı duyulan böylesine büyük bir sesin çevrede yaşayan insanları korkutması şaşırtıcı değil.

Metruk Binanın Çökmesi Mahallede Paniğe Yol Açtı

Uzun süredir kullanılmadığı belirtilen beş katlı binanın neden çöktüğü ise henüz netlik kazanmadı. Olayın ardından yaşananlar metruk yapıların çevresinde yaşayan insanlar açısından oluşturabileceği riskleri yeniden gündeme getirdi.

Özellikle gece saatlerinde meydana gelen çökme mahalle sakinlerinin büyük bir korku yaşamasına neden oldu. Umut Özkan’ın anlattıkları da olayın yalnızca bir bina çökmesi olmadığını çevredeki insanların uykularını bölen ve kendilerini deprem yaşandığı düşüncesine sürükleyen sarsıcı bir an olduğunu gösterdi. Çöküşün kesin nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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