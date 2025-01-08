"Uzak Şehir" dizisine sürpriz bir katılıyor

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı, Mardin’in eşsiz atmosferinde çekilen dizinin 13 Ocak’ta yayınlanacak yeni bölümü, sürpriz bir ismin katılımıyla daha da heyecan verici olacak.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Mahmut Cevher, dizinin kadrosuna Mahmut Ağa karakteriyle dahil oluyor. Son olarak Yalnız Kurt dizisinde etkileyici bir performans sergileyen Cevher, bu kez oğlu Sedat Nalhanoğlu’nun intikamını almak isteyen bir baba olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Mahmut Ağa, Alboralar ailesiyle karşı karşıya gelirken, dizideki gerilimi artıracak ve hikayenin seyrini değiştirecek. Sporcu kimliğiyle yıllara meydan okuyan Mahmut Cevher’in, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanması bekleniyor.

Beş bölüm boyunca Uzak Şehir’e konuk olacak olan usta aktör, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni bölümlerde Mahmut Ağa’nın intikam yolculuğu ve Alboralar’la yaşanacak büyük çatışmalar, ekran başındaki herkesi derinden etkileyecek.