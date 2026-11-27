Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel 2003-2007 yılları arasında evli kaldığı eski eşi müzisyen Alper Erinç ile biten evliliği hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu. 2007 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tek celsede boşanan şakrıcı ayrılık sürecinin kendisi için zor geçtiğini ifade etti. Ünlü isim ayrıca 2001 yılında yayınlanan Körebe albümündeki Parıl Parıl şarkısını da eski eşine yazdığını açıkladı.

Parıl Parıl Şarkısının Hikayesini Anlattı

Evliliği ve müzikal geçmişine dair samimi açıklamalarda bulunan Göksel sevilen eseri Parıl Parıl'ın ortaya çıkış hikayesini paylaştı. Şarkıyı 2000 yılında stüdyoda birlikte çalıştığı sırada Alper Erinç'i görünce yazdığını belirtti. Eski eşiyle hem özel hayatlarında hem de müzik üretiminde güçlü bir bağ kurduklarını anlatan şarkıcı o dönemi şu sözlerle özetledi:

"Alper benim hayattaki eşim, ayrıca müzikal eşim gibiydi. O ayrılık hiç kolay olmadı."

Biraz Yalnızlık İyi Geldi Değişikliğe İhtiyacım Vardı

Ayrılığın ardından müzik yolculuğuna devam ettiğini vurgulayan Göksel, Alper Erinç öncesinde de albümleri bulunduğunu ve en keyif aldığı şeyin müzik yapmak olduğunu dile getirdi. Sonraki süreçte Ozan Çolakoğlu ile çalıştığını belirten Göksel yaşadığı değişimi şu ifadelerle anlattı:

"Fakat Alper'den önce de albümlerim vardı benim. Hayatta yapmaktan en keyif aldığım şey müzik. Bir şekilde yoluma devam edecektim. Bu sefer Ozan Çolakoğlu'yla çalıştım. Bana aslında biraz yalnızlık iyi geldi. Kendi üretimimi etkilediğini düşünüyorum. Biz Alper'le çok güzel şeyler yaptık uzun müzikal kimliğimi oluşturdu o albümler ama dördüncüsünden sonra artık değişikliğe de ihtiyacım vardı."