Son dönemde sıkça karşımıza çıkan "uyuz" konusu vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Peki uyuz nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? İşte Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre uyuz hakkında detaylar...

Uyuzun Tanımı

Uyuz, Sarcoptes scabiei var. hominis isimli bir akar türünün sebep olduğu, global olarak karşılaşılan bir cilt hastalığıdır. Bu mikroskobik böcekler, insana yerleşerek deri altında tüneller oluşturur ve bu tünellerde yaşarlar.

Uyuzun Bulaşma Yolları

Uyuz, özellikle uzun süreli ve doğrudan temasta bulunulan bir bireyden bireye geçebilir. Sadece birkaç dakika süren bir temas bile (aynı yatakta yatmak veya fiziksel temas) hastalığın yayılmasına sebep olabilir. Aynı şekilde kişisel eşya paylaşımı da riski artırır.

Belirtilerinin Görülme Süresi

Uyuzla ilk defa karşılaşan bir bireyde belirtilerin ortaya çıkması 2-6 hafta arasında değişebilir. Ancak daha önceden bu hastalığa yakalanan biri için bu süre 1-4 gün kadar kısadır. Belirtilerin henüz görülmediği aşamada bile birey hastalığı yayabilir.

Uyuzun Öne Çıkan Belirtileri

Uyuzun ana belirtisi şiddetli bir kaşıntıdır. Özellikle gece bu kaşıntı artar ve rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Bu kaşıntı genellikle el aralarında, bilek içlerinde ve diğer belirli bölgelerde başlar, fakat tüm vücutta hissedilebilir. En bariz gösterge olarak, uyuz böceğinin oluşturduğu gri beyaz renkte, dalgalı tüneller görülür.

Uyuzun Tedavisi

Uyuz, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak tedavi sürecinde sadece hastanın değil, aynı ortamda yaşayan ve hasta ile yakın teması olan kişilerin de tedavi edilmesi esastır. Tedavi sürecinde hekim önerileri doğrultusunda hareket edilmeli ve tedavi sonrası kaşıntının devam etmesi normaldir.

Uyuzdan Korunma Yolları

Uyuzun kontrolü için aynı evde yaşayan kişilerin eş zamanlı tedavisi şarttır. Aynı ortamı paylaşan kişilerin aynı anda tedavi olmaları, hastalığın yayılmasını engeller. Kullandığınız giysiler, çarşaflar ve havlular yüksek sıcaklıkta yıkanmalıdır. Ayrıca yıkanamayan eşyaların bir süre havalandırılması veya saklanması, ev içinde temizlik ve süpürge uygulamaları da korunma yöntemleri arasındadır.