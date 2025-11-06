Uyuşturucu Soruşturmasında Yedi Ünlü İsme Takipsizlik Kararı Çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında büyük gelişme! Kanında madde bulunamayan 7 ünlü isme (Hadise, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu dahil) takipsizlik kararı verildi.

Uyuşturucu Soruşturmasında Yedi Ünlü İsme Takipsizlik Kararı Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2025 11:46

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yer alan on dokuz ünlü isimden yedisi hakkında takipsizlik kararı verildi. Adli Tıp Kurumu incelemesi sonrasında kanında herhangi bir madde tespit edilemeyen yedi sanatçı bu kararla aklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu isimler hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

 

Kan ve Saç Örneklerinde Maddeye Rastlanmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan tanınmış kişilere yönelik bir soruşturma yürütüyordu. Bu soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 8 Ekim'de incelemeler yaptı. Kurumun yaptığı incelemede, kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilemedi. Takipsizlik kararı verilen isimler şunlar: Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk.

 

Operasyonda Neler Yaşanmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 Ekim'de bir operasyon düzenlenmişti. Jandarma ekipleri, kamuoyunca tanınan kişileri ifadelerini almak için İl Jandarma Komutanlığına götürmüştü. Ardından bu isimler, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Toplam on dokuz ünlünün kan ve saç numuneleri analize gönderilmişti.
 

Diğer Ünlülerin Test Sonuçları

Adli Tıp Kurumuna gönderilen numunelerin analiz sonuçları da belli olmuştu. Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay’ın saç örneklerinde kokain maddesi tespit edilmişti. Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın ise kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. Ayrıca Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter’in kan ve saç örneklerinde ise yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddeleri bulunmuştu.

