Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Umut Evirgen Eşinin Oyununda Gözaltına Alındı!

Son Dakika! Ünlü yönetmen Umut Evirgen, eşi Alina Boz’un tiyatro oyununu izlerken uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İşte operasyonun detayları...

Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Umut Evirgen Eşinin Oyununda Gözaltına Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-12-2025 10:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan büyük uyuşturucu soruşturması durulmuyor. Birçok ünlü ismin ifade verdiği ve kan/saç örneği sunduğu operasyon kapsamında, bu kez ünlü yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı.

Tiyatro Salonunda Gözaltı

Operasyonun en dikkat çekici detayı ise gözaltı anı oldu. Umut Evirgen, oyuncu eşi Alina Boz'un sahne aldığı tiyatro oyununu izlemek üzere gittiği gösteri merkezinde, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Eşine destek vermek için salonda bulunan Evirgen'in, polis ekiplerince buradan götürülmesi sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma Dalga Dalga Büyüyor

18 Aralık'ta düğmesine basılan soruşturma kapsamında daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Bilic ve İrem Sak gibi isimler de işlem görmüştü.

  • Gerekçe: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, imal veya ticareti" kapsamında yürütülen tahkikat.

  • İşlem: Umut Evirgen'in emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek örnek vermesi bekleniyor.

Umut Evirgen’in gözaltına alınmasıyla birlikte, soruşturmanın işletmeci kimliği üzerinden gece hayatındaki ağlara uzanıp uzanmayacağı merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Bahar Şahin'den Şaşırtan Bahar Şahin'den Şaşırtan "Koca" İtirafı: "Fenerbahçeli Olursa İmkânsız!"
Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu. Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.
Megastar Tarkan’dan Megastar Tarkan’dan "Kondisyon" Yüklemesi! Konser Öncesi Spor Salonuna Kapandı
Müjde Uzman’dan Müjde Uzman’dan "Çukur" İtirafı Gibi Dövme! Kolundaki O Sembol Gündem Oldu.
Afra Saraçoğlu Ekonomiye Sitem Etti: Afra Saraçoğlu Ekonomiye Sitem Etti: "Her Şey Çok Pahalı!"
Hülya Avşar’dan Şaşırtan İmaj: Hülya Avşar’dan Şaşırtan İmaj: "Fazilet" Rolü İçin Tesettüre Girdi!
ÇOK OKUNANLAR
Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok
  • 17-12-2025 15:08

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.
  • 23-12-2025 11:13

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na
  • 20-12-2025 12:37

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.
  • 18-12-2025 10:02

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.

Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!
  • 17-12-2025 10:06

Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!