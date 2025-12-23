Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Umut Evirgen Eşinin Oyununda Gözaltına Alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan büyük uyuşturucu soruşturması durulmuyor. Birçok ünlü ismin ifade verdiği ve kan/saç örneği sunduğu operasyon kapsamında, bu kez ünlü yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı.

Tiyatro Salonunda Gözaltı

Operasyonun en dikkat çekici detayı ise gözaltı anı oldu. Umut Evirgen, oyuncu eşi Alina Boz'un sahne aldığı tiyatro oyununu izlemek üzere gittiği gösteri merkezinde, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Eşine destek vermek için salonda bulunan Evirgen'in, polis ekiplerince buradan götürülmesi sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma Dalga Dalga Büyüyor

18 Aralık'ta düğmesine basılan soruşturma kapsamında daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Bilic ve İrem Sak gibi isimler de işlem görmüştü.

Gerekçe: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, imal veya ticareti" kapsamında yürütülen tahkikat.

İşlem: Umut Evirgen'in emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek örnek vermesi bekleniyor.

Umut Evirgen’in gözaltına alınmasıyla birlikte, soruşturmanın işletmeci kimliği üzerinden gece hayatındaki ağlara uzanıp uzanmayacağı merak konusu oldu.