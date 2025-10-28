'Uykucu'ya Görkemli Gala

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu, senaryosu usta kalem Kubilay Tat’a ait olan film, 29 Ekim’de sinemalarda vizyona girecek. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gala renkli anlara sahne oldu. AKM’deki kırmızı halı, ünlüler geçidine sahne oldu. Cavit Çağlar, Erman Yerdelen, Muzaffer Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Demir Karahan, Sümeyye Aydoğan, Nevra Serezli, Murat Serezli, Sedef Avcı, Şahika Ercümen, Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar Falay, Bensu Soral, İbrahim Tilaver, Levent Özdilek, Serap - Atakan Arslan gibi isimler kırmızı halıya renk kattı.

Kırmızı halıda yürüyen ve daha sonra toplu olarak basının karşısına çıkan oyuncu ekibinden Çağatay Ulusoy, duygularını şöyle dile getirdi: “Metni okuduğumda zaten çok heyecanlandım. Ve bütün altyapısı, tasarımı, samimiyeti olarak, bende bıraktığı hissiyat olarak gerçekten bir beyazperde filmi olduğunu düşünüyordum başından beri. Polat Bey’e çok teşekkür ederiz böyle bir kadroyu birleştirdiği için, değerli insanlarla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi.”

Ulusoy, filmde başrolü paylaştığı Elçin Sangu ile ilgili olarak da “Çok uyumlu, çok memnun oldum tanıştığıma. İlk defa tanıştık ve ilk kez çalışma fırsatımız oldu bu projede. Çok keyifli zaman geçirdik.” dedi.

Elçin Sangu ise filmle ilgili heyecanını ifade ederek, “Çok heyecanlıyız. İnşallah geçirmek istediğimiz duyguları filmimize aktarabilmişizdir.” dedi.

Çağatay Ulusoy ile partnerliği hakkında ise “Dünya tatlısı arkadaşımızla tanışıp çalıştığım için çok mutluyum yıllar sonra. Bütün ustalarımızın önünde saygıyla burada eğiliyorum. Çok mutluyum kendi adıma. Hepsiyle çok güzel bir arkadaşlık başladı.” diyerek ifade etti.

Son dönemde peş peşe yaptığı ve gişe rekorları kıran sinema filmleriyle adından söz ettiren yapımcı Polat Yağcı ise filmin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:



“Önce Kubilay Tat’tan gelen senaryo ortaya çıktı. Sağ olsun Kubilay Tat, üç tane bomba senaryo getirdi. İlk başladığımızda, dijital mi olsun diye de düşündük. Biliyorsunuz, aslında ben iki yıldan beri filmcilik yapıyorum. Daha önceki asıl işim müzik, hâlâ müzik devam ediyor ama sinema benim için yeni. Sinemanın yaşaması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Ve sinemanın can çekiştiği bugünlerde birçok oyuncu dijitale iş yaparken, burada gördüğünüz herkes risk alarak sinemaya ‘evet’ dedi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beyazperdede izlenebilecek çok güzel bir film yaptık.”

Polat Yağcı: 29 Ekim’de sinema bilet fiyatını sabitledik



Polat Yağcı, oyuncu kadrosuyla ilgili olarak ise “Gerçekten şampiyonlar ligi gibi bir kadro oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona giriyoruz. Ve şöyle bir şey yaptık; çarşamba günü Türkiye'nin her yerinde bilet fiyatını sabitledik. Hangi sinemaya giderseniz gidin, her yerde bilet 120 TL olacak. Çarşamba günü herkesi sinemaya bekliyoruz. Film tadına bir film izleyecekler. Buradaki herkes sinemaya hizmet etmek için, sinemaya destek vermek için, sinema yaşasın diye burada.” diye konuştu.

Filmde “Afro” karakterini canlandıran Ferit Kaya ise “Müthiş bir kadro. Mükemmel geçen dört haftalık bir çekim süreci geçirdik. Öncesinde hazırlık sürecimiz de oldu. Gerek Çağatay, gerek Elçin, gerek diğer usta aktör abilerimiz olsun; onlarla çalışmak, bu dört haftayı geçirmek benim için eşsiz derecede güzel bir duyguydu. Ayrıca bu kadar güzel kadroyu bir araya getirdiği için de Polat Yağcı’ya hepinizin önünde teşekkür ediyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.

Barış Falay, “Konu sinema olunca, iyi ki diyoruz hep; iyi ki sanat olsun, iyi ki sinema olsun, hep güzellikler konuşalım. Yeterince zorluklar ve negatif yüklü bu dönemde biraz daha fazla sanat konuşmaya ihtiyacımız var. O yüzden koşarak geldim.” derken; Tamer Levent, “Hakikaten çok iyi bir proje ortaya çıktı. İnsanın rolü düşünesi geliyor bazen, oynar mıyım oynamaz mıyım diye. Ama senaryoyu okuyunca ‘oynamam lazım’ dedim. Çünkü bir yandan da yaşadığımız bu kaotik ortamda sanki bunun nedenlerinin de düşünülebileceğini çağrıştıran bir senaryo gibi geldi bana.” diye konuştu.

Cengiz Bozkurt, “Çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir senarist ve Polat Yağcı bu kadar iyi ekibi bir araya getirince hayır demek zaten mümkün değildi. Polat’ın da sinemaya desteğine bilhassa teşekkür ediyorum. Çünkü sinema hayattır, sinema yaşatır.” dedi.

Hüseyin Avni Danyal, “Sinema filminde bir oyuncuyu oynatmak için iyi bir hikâye, iyi bir senaryo, iyi bir ekip, iyi bir yönetmen gerekir. Bence de böyle bir ekip kurulduğu için ve iyi bir senaryo sunulduğu için, oyuncu olarak sizi bir şeylerin kaşıdığı için oynamak durumundaydınız. Çok keyifli, çok güzel bir iş.” diyerek duygularını iletti.

Filmin yönetmeni Can Ulkay ise çekim sürecini şu sözlerle anlattı: “Çekim sürecimiz çok iyi geçti. Birlikte bütünleşerek çalıştık. Ama her şeyden önce Polat Bey'in dediği gibi sinemayı tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Bunun için de çok az şey var; iyi senaryo, iyi oyuncular, iyi yönetmen ve iyi yapımcı demeyeyim, cesur bir yapımcı gerekir bu yüzyılda. Cesur yapımcılara ihtiyacımız var biz yönetmenler olarak daha iyi çalışalım diye.”

“Uykucu”nun senaryosunu kaleme alan Kubilay Tat ise “Çok iyi bir iş olduğu kanaatindeyim bu senaryonun. Filmin bütününü izlemedim, fragmanı gördüm ve işin ruhunun yakalandığını hissettim. Polat Yağcı’ya burada ayrıca teşekkür etmek isterim. Çünkü bir sürü sıkıntıyı, zorluğu çözerek, birçok şeyle mücadele ederek filmi ortaya koyduk. Ruhlarını koydukları için bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

İKİ YARALI RUHUN HİKAYESİ

Film, ölümcül bir oyunda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Ferman (Çağatay Ulusoy) ve Saye (Elçin Sangu)’nun birbirlerine duydukları tehlikeli yakınlaşmayla birlikte hem hayatta kalmaya hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmeye çalıştıkları “Uykucu”, aksiyonla psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. İstanbul’u mekân edinen yapım, Beyoğlu’na içerden bir bakış da sunarak izleyiciye derinlikli bir İstanbul izleme imkânı veriyor.