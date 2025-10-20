“Uykucu” filminde Elçin Sangu’dan Derinlikli Bir Kadın Portresi: Saye

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği “Uykucu”, kadrosu, hikayesi ve görsel diliyle yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri.



Film, tutkuyu, maneviyatı ve aşkı sorgularken; Elçin Sangu’nun canlandırdığı Saye karakteriyle de izleyiciye unutulmaz bir kadın hikayesi sunuyor.

Gizli bir örgütün içindeki güç mücadelesinin yanında, ebru sanatının, Mevlevî felsefesinin ve düş ile gerçeğin iç içe geçtiği filmde Saye karakteri hikayeye gizemli bir duygusal yoğunluk katıyor.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği, Poll Films imzalı yılın en iddialı yapımlarından “Uykucu”’nun güçlü oyuncu kadrosunda; Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler de yer alıyor.



Film, 29 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.