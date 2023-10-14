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Uyarlama dizi Bir Derdim Var afişi yayınlandı

Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var için beklenen an geldi. İlk tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaparak büyük bir ilgi toplayan "Bir Derdim Var", Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Uyarlama dizi Bir Derdim Var afişi yayınlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 00:12

Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var için beklenen an geldi. İlk tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaparak büyük bir ilgi toplayan "Bir Derdim Var", Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir Derdim Var Oyuncuları

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı dizi, tanıtımıyla oldukça dikkat çekti. İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan bu projede ayrıca Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner gibi isimler de bulunuyor. Genç yetenekler Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu da kadroda yer alıyor.

Bir Derdim Var Konusu

Dizi, ergenlik dönemindeki gençlerin ve ailelerinin yaşadığı sorunları ele alacak. Ergenlikteki gençlerin hassas dünyası bu projede detaylı bir şekilde işlenecek. Oyuncu Birce Akalay'ın canlandırdığı Doktor Nilüfer karakteri, gençlerin yaralarını sarmaya çalışacak. Mert Fırat ise Savcı Ömer karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. İki karakter arasındaki çatışma, şimdiden izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Dizi müziklerini Aytekin Ataş hazırlıyor ve aynı zamanda Mor ve Ötesi, müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin'e aitken, yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci bulunuyor. Senaryo, Yekta Torun imzası taşırken senaryo ekibinde Deniz Gürlek de yer alıyor.

Dizi çekimleri hızla sürerken, yeni sezonda Kanal D'de yayınlanması planlanıyor. İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü.

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