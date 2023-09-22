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Utanmaz hırsız pes dedirtti! Ev sahibine taşla saldırdı

Aksaray'da bir hırsız inşaat halindeki bir binanın önünden demir çalarken mahalle sakinlerine yakalandı. Bir vatandaş hırsızlık anını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, yüzsüz hırsız kendisini videoya kaydeden vatandaşa koca bir taş fırlattı.

Utanmaz hırsız pes dedirtti! Ev sahibine taşla saldırdı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-09-2023 16:43

Aksaray'da yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir hrsız sabah saatlerinde inşaatın önündeki iskele demirlerini çalarken mahalleli onu fark etti. Hırsızı gören vatandaş hemen cep telefonunu eline alarak o anları kaydetmeye başladı. Görüntülendiğini fark eden hırsız ise kaçmak yerine kendisini cep telefonu kamerasıyla videoya alan vatandaşa taş attı. Neyse ki taş vatandaşa isabet etmedi.

Aksaray Paşacık Mahallesi'nde bulunan bir inşaata hırsızlar dadandı. Yüzünü kar maskesiyle kamufle eden bir hırsız, sabah saatlerinde geldiği inşaatın önünde bulunan iskele demirlerini çalmaya çalıştı. O anda hırsızın inşaatın bodrumundan iskele demirlerini taşıdığını fark eden mahalleli, cep telefonuyla hırsızlık anlarını kaydedip polise ihbarda bulunmak üzere kayıt tuşuna bastı.

Kar maskeli hırsız, bir yandan da çevreyi kolaçan etmeyi ihmal etmedi. Kimsenin kendisini görüp görmediğini kontrol eden pişin hırsız, cep telefonuyla görüntülendiğini fark etti. O anda kaçıp olay yerinden uzaklaşmak yerine kendini görüntüleyen vatandaşa saldırmayı tercih eden yüzsüz hırsız, eline geçirdiği koca taşı evinin penceresinden kendini kaydeden mahalleliye fırlatmayı tercih etti.

Hırsızın fırlattığı taş neyse ki onu görüntüleyen vatandaşa kadar ulaşmadı. Yüzsüz hırsız ise inşaatın bahçesine kadar taşıdığı demirleri de alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayına tanık olan vatandaşlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, vatandaşın kaydettiği görüntüleri de alarak hırsızın kimliğini tespit etmek üzere çalışma başlattı.

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