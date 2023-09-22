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Üstsüz güneşlenirken görüntülenen Nesrin Cavadzade: Her zaman yorum yapanlar var!

Ünlü aktris Nesrin Cavadzade, bir süre önce tatilde üstsüz güneşlendiği anlarla magazin basınında gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Karaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Cavadzade, bu konu hakkında dikkat çeken bir cevap verdi.

Üstsüz güneşlenirken görüntülenen Nesrin Cavadzade: Her zaman yorum yapanlar var!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2023 12:09

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda Bodrum'da bulunan bir otel iskelesinde unutulmaz anlar yaşamıştı. İskeleden atlayarak Ege Denizi'nin sularına karışan Cavadzade, otelin açıklarındaki dubalara kadar yüzmüştü.

Bir saat süren deniz keyfi sonrasında iskeleye dönen ünlü oyuncu, bir süre dinlendikten sonra bikinisinin üst kısmını çıkararak üstsüz güneşlenmeye başlamıştı. Cavadzade'nin bu cesur hareketi günlerce sosyal medyada tartışılmıştı.

İddialara göre, üstsüz güneşlendiği fotoğrafları medyada gördükten sonra Cavadzade, büyük bir şok yaşamış ve eve kapanıp sürekli olarak ağlamıştı.

41 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak geçtiğimiz günlerde Karaköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Cavadzade, "Yeni bir projede yer alacağım. Bu akşam da arkadaşlarımla keyifli vakit geçirdim" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tatilde üstsüz güneşlenmesinin büyük ilgi çektiğinin hatırlatılması üzerine Cavadzade, bu konuyu konuşmak istemediğini belirterek şu sözleri kullandı: "Bir buçuk senedir ekranlarda değilim. Uzun bir tatil yaptım ve dinlendim. Konuyla ilgili ne konuşulacak ki? Hangi sorularınız var? Her zaman yorum yapanlar olacaktır. Bir reklam anlaşmam vardı ve o reklam yakında yayınlanacak. Reklam yayınlandığında her şey ortaya çıkacak."

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