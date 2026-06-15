Esra Erol'dan İlk Yeğen Pozu! "Baran Bizim Yeni Eğlencemiz Oldu!"

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol dün ilk bebeğini suda doğum yöntemiyle kucağına aldı.

Esra Erol'dan İlk Yeğen Pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 15:35

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol'un ailesinde bugünlerde büyük bir mutluluk hakim. Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren ve evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden kız kardeşi Eda Erol ilk bebeğini kucağına alarak annelik sevinci yaşadı. Doğum odasında kardeşini bir an bile yalnız bırakmayan ünlü sunucu teyzelik heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sunucu Esra Erol'un ağustos ayında evlenen kardeşi Eda Erol anne oldu. İlk bebeğini suda doğuran Eda Erol'u kardeşleri de yalnız bırakmadı. Teyzelik heyecanı yaşayan Esra Erol'dan ilk paylaşım geldi.

Pilot Eşiyle Mutluluğunu Bebekle Taçlandırdı

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan Eda Erol hamilelik sürecini de sakin ve huzurlu geçirmeyi tercih etmişti. Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol ağustos ayında görkemli bir düğünle pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Erol dün ilk bebeğini kucağına aldı. Esra Erol da kardeşini yalnız bırakmadı.

Hastanede Sıra Dışı Doğum: Suda Doğumu Tercih Etti

Doğum yöntemleri arasında son yıllarda oldukça popüler olan doğal yöntemlere yönelen Eda Erol bebeğini dünyaya getirirken özel bir deneyim yaşamayı seçti.   Eda Erol suda doğum yaparak annelik heyecanı yaşadı.

Bizim Yeni Eğlencemiz: Baran!

Doğum anında Erol kardeşler tam kadro hastanedeydi.  Eda Erol'un doğum sürecinde ablaları Esra Erol ve Bihter Erol da yalnız bırakmadı. Teyzelik heyecanı yaşayan Esra Erol Baran adını verdikleri yeğeniyle ilk pozunu vererek "Bizim yeni eğlencemiz" notunu yazdı.

Esra Erol'un minik Baran ile hastane odasından paylaştığı ilk kare kısa sürede sosyal medyada beğeni ve tebrik yağmuruna tutuldu.

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