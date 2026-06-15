Ebru Gündeş’ten Yapay Zekaya Esprili Sitem!

Ebru Gündeş yapay zekanın hareketlendirdiği nostaljik videosunu paylaştı. Gündeş'in "Eski fotoğraflarımıza saç savurtuyormuş" notu sosyal medyayı salladı.

Ebru Gündeş’ten Yapay Zekaya Esprili Sitem!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 15:10

Türk müziğinin efsane seslerinden Ebru Gündeş son dönemde hem geçirdiği estetik operasyonlarla hem de sahne şıklığıyla magazin gündeminin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Yoğun konser maratonunun arasında sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan usta sanatçı bu kez teknolojinin son çılgınlığı olan yapay zeka akımına dahil oldu. Gündeş'in sıfırdan üretilen nostaljik videosu ve altına düştüğü esprili not, takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş yapay zekanın sıfırdan ürettiği nostaljik görünümlü bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Gündeş yayınladığı video karşısındaki o şaşkınlığı ise bakın nasıl dile getirdi. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş müzik kariyerindeki yerini uzun yıllardır koruyor. Usta sanatçı albümleri ve sahne performansları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Estetik İtirafının Ardından Bambaşka Bir Değişim

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle çok konuşulan ve saklama gereği duymadan yaptırdığı işlemi açık yüreklilikle itiraf eden ünlü sanatçı bu kez dijital bir değişimle karşımıza çıktı. Son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş geçtiğimiz günlerde "yarım yüz gerdirme" operasyonu geçirdiğini açıklamıştı. Güzelliği ve geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapay zeka akımına dahil olan Gündeş asıl şaşkınlığı ise paylaşımına eklediği esprili sitemle yarattı.

"Eski Fotoğraflarımıza Saç Savurtuyormuş"

Teknolojinin ulaştığı boyuta esprili bir dille yaklaşan Ebru Gündeş nostaljik bir fotoğrafının yapay zeka tarafından hareketlendirildiği o anları şu sözlerle paylaştı:

"Bu yapay zeka eski fotoğraflarımıza saç savurtuyormuş" n

Demet Akalın'dan Tam Destek

Konser programlarıyla yoğun bir dönem geçiren Ebru Gündeş sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde şık tercihiyle objektif karşısına geçen ünlü sanatçı siyah ve sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğraflarına "Poz vermek bizim işimiz" notunu ekleyen Gündeş'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni ve yorum alan gönderiye Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Akalın meslektaşının paylaşımına "Divaların divası" yorumunu yazarak dikkat çekti.

Yapay zeka videosuyla geçmişe kısa bir yolculuk yapan Ebru Gündeş'e hayranları "Zaman senin için adeta geriye akıyor", "Yapay zekaya gerek yok sen her dönem güzeldin" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırdı.

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