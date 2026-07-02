Usta Sanatçı Yıldız Tilbe Sahnede Espriyi Patlattı, Salon Yıkıldı!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, İstanbul'da gerçekleştirdiği son konserinde yine unutulmaz bir geceye imza attı. Dün akşam kendisini dinlemeye gelen binlerce İstanbullu hayranına müzik ziyafeti çeken Tilbe sadece dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla değil sahneden hayranlarına sataştığı o samimi ve neşeli sohbetiyle de magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Kendi tarzından asla ödün vermeyen ünlü şarkıcı sahnede parıldayan devasa altın takılarıyla göz kamaştırırken, seyircinin odak noktası değişince adeta salonu kahkahaya boğdu.

Boynundaki Altınlar Bakışları Üzerine Çekti!

Yıldız Tilbe dün akşamki sahnesinde takılarıyla da adından söz ettirdi. Boynuna ve kollarına taktığı dikkat çekici, ağır altın takılarla sahne kostümünü hareketlendiren Tilbe'nin bu gösterişli tarzı, ön sıralardaki hayranlarının yakın markajına girdi. Şarkı aralarında hayranlarının gözünü takılarından alamadığını fark eden usta sanatçı çabasız zekasını konuşturarak mikrofonu eline aldı.

"Tek Yıldız Benim! En Değerli Benim!"

Kendisinden taviz vermeyen, her zamanki o dobra ve muzip tavrıyla seyircisine seslenen Yıldız Tilbe takıların ışıltısını gölgede bırakacak şu efsane sözlerle geceye damgasını vurdu:

"Bana bakın, tek yıldız benim! En değerli benim! O boynumdaki, kolumdaki takılara öyle çok takılmayın, asıl cevher burada!"

Ünlü sanatçının bu ego içermeyen tamamen eğlence odaklı ve samimi çıkışı salonda büyük bir alkış tufanı kopardı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede basmadık yer bırakmayan, kendine has dansları ve muazzam vokaliyle devleşen Yıldız Tilbe'nin o neşeli anları konseri izleyen hayranları tarafından anında cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyaya servis edildi. Instagram ve X (Twitter) platformlarında kısa sürede trend olan görüntülere hayranları; "Yıldız abla yine haklı, onun yanında altının elmasın lafı mı olur" yorumlarıyla destek verdi. İstanbul gecelerini sallamaya devam eden karizmatik sanatçı bu eğlenceli ve samimi dialogla haftanın en tatlı magazin manşetlerinden birini süslemiş oldu.