Manifest Kızları Esin Bahat ve Sueda Uluca'dan Daha 17 Setinde Eğlenceli Paylaşım!

Esin Bahat ve Sueda Uluca oyuncu kadrosunda yer aldıkları Daha 17 dizisinin setinde popüler Hileli dansını yaptı.

Manifest Kızları Esin Bahat ve Sueda Uluca'dan Daha 17 Setinde Eğlenceli Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 12:19

Dijital dünyanın enerjik ve samimi içerikleriyle adlarından sıkça söz ettiren fenomen Manifest kızları Esin Bahat ve Sueda Uluca bu kez iddialı bir dizi setinden yaptıkları dans şovuyla sosyal medyayı adeta salladı! Merakla beklenen ve gençlik dinamizmini ekranlara taşıyan Daha 17'ye konuk olan ikili set aralarını da boş geçmeyerek takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

Sette Akım Rüzgarı

 

Enerjileriyle dikkat çeken Manifest üyeleri hazırladıkları özel videoyu Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin neşeli ve samimi halleri kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dakikalar İçinde Beğeni Yağmuru!

Paylaşıldığı andan itibaren X ve Instagram'da hızla yayılan video Manifest'in hayran kitlesi tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına "Esin ve Sueda yine harika bir enerji yakalamış" şeklinde binlerce destekleyici mesaj bıraktı.

 

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