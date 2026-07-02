Aşk ve Taht'ın Başrolü Bosna'dan Geldi: Akın Akınözü'nün Partneri Merjem Šiljak Oldu!

Akın Akınözü'nün başrolünde yer alacağı Aşk ve Taht dizisinin kadın başrolü Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak oldu.

Aşk ve Taht'ın Başrolü Bosna'dan Geldi: Akın Akınözü'nün Partneri Merjem Šiljak Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 11:46

Türk televizyon tarihinin en iddialı, en yüksek bütçeli tarihi dönem projelerinden biri olmaya hazırlanan ve şimdiden sinema kalitesinde bir görsel şölen vadeden Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinde haftalardır merakla beklenen dev kriz çözüldü! atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizinin hikayenin kaderini belirleyecek olan gizemli ve güçlü başrol kadın karakteri Destina için yürütülen o hummalı ve geniş çaplı arayış nihayet son buldu.

Pınar Deniz'den Afra Saraçoğlu'na kadar Türkiye'nin en popüler isimlerinin adının geçtiği, hem yerli hem yabancı onlarca yıldızla masaya oturulan proje için yapım ve reji ekibi ezber bozan radikal bir karara imza attı; rolü ekranların yepyeni bir yüzüne emanet etti!

Yurtdışından Gelen İkinci Meryem

Türk dizi sektörüne yön veren efsane yapım Muhteşem Yüzyıl'ın dahi yönetmenleri Taylan Biraderler (Durul Taylan - Yağmur Taylan) bu muazzam dönem işiyle ekranlara geri dönüyor. Usta yönetmenlerin bu projeyle birlikte Türk televizyon tarihine bir dejavu yaşatması ise kulisleri hareketlendirdi.

Yıllar önce Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan Meryem Uzerli'yi getirerek küresel bir fenomene dönüştüren Taylan Biraderler tam 15 yıl sonra yine bir dönem dizisinde yine yurtdışından gelen ve yine adı Meryem (Merjem) olan bir yıldızla el sıkıştı!

Akın Akınözü'nün Partneri: Bosnalı Merjem Šiljak!

Dizide Selçuklu Devleti'nin efsanevi lideri Alaaddin Keykubat'a hayat verecek olan karizmatik aktör Akın Akınözü'nün partneri son dakika bir değişiklik yaşanmazsa Bosnalı güzel oyuncu Merjem Šiljak oldu.

Bir süredir gizlilik içinde Riva'daki Bozdağ Platoları'nda yoğun provalara, binicilik ve kılıç eğitimlerine katılan Merjem Šiljak Türk izleyicisinin yabancı olduğu bir isim değil. Bosnalı yetenek daha önce TRT'nin dijital platformu tabii'de 2023 yılında yayınlanan Koyu Beyaz adlı dizide sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Destina Karakteri İçin Platoda Yoğun Hazırlık!

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden paylaştığı bu flaş oyuncu seçimi haberi sosyal medyada dakikalar içinde adeta bir çalkantı yarattı. Akın Akınözü'yle Merjem Šiljak'ın yan yana nasıl bir ekran enerjisi yakalayacağı dizinin hayranları arasında şimdiden en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Selçuklu Sarayı'nın ihtişamını, entrikalarını ve Alaaddin Keykubat ile Destina'nın sarsıcı, epik aşkını merkezine alacak olan Aşk ve Taht bu taze kan transferiyle birlikte yeni sezonun en iddialı reyting canavarı olmaya aday olduğunu net bir şekilde kanıtladı.

Benzer Haberler
Aşk Tesadüfleri Sever 3 İçin Geri Sayım Başladı: Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'lı Dev Kadro Okuma Provasında Buluştu! Aşk Tesadüfleri Sever 3 İçin Geri Sayım Başladı: Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'lı Dev Kadro Okuma Provasında Buluştu!
Cemiyetin Gözbebeği Şebnem Demir 100. Yıl Gururuna Şıklığıyla Damga Vurdu! Cemiyetin Gözbebeği Şebnem Demir 100. Yıl Gururuna Şıklığıyla Damga Vurdu!
Beril Pozam'dan Ezber Bozan Evlilik Çıkışı: Beril Pozam'dan Ezber Bozan Evlilik Çıkışı: "Eşim Bana Yardım Etmez, Sorumluluğunu Yerine Getirir!"
2019'da Başlayan Masal Bitiyor Mu? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Cephesinde Deprem 2019'da Başlayan Masal Bitiyor Mu? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Cephesinde Deprem
Denizin Ortasında Dinginlik! Deniz Seki Marmaris Tatilinde Yoga Yaparken Yakalandı! Denizin Ortasında Dinginlik! Deniz Seki Marmaris Tatilinde Yoga Yaparken Yakalandı!
Parkurlardan Nikah Masasına! Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken Masalsı Bir Düğünle Evlendі! Parkurlardan Nikah Masasına! Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken Masalsı Bir Düğünle Evlendі!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."