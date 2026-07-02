Aşk ve Taht'ın Başrolü Bosna'dan Geldi: Akın Akınözü'nün Partneri Merjem Šiljak Oldu!

Türk televizyon tarihinin en iddialı, en yüksek bütçeli tarihi dönem projelerinden biri olmaya hazırlanan ve şimdiden sinema kalitesinde bir görsel şölen vadeden Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinde haftalardır merakla beklenen dev kriz çözüldü! atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizinin hikayenin kaderini belirleyecek olan gizemli ve güçlü başrol kadın karakteri Destina için yürütülen o hummalı ve geniş çaplı arayış nihayet son buldu.

Pınar Deniz'den Afra Saraçoğlu'na kadar Türkiye'nin en popüler isimlerinin adının geçtiği, hem yerli hem yabancı onlarca yıldızla masaya oturulan proje için yapım ve reji ekibi ezber bozan radikal bir karara imza attı; rolü ekranların yepyeni bir yüzüne emanet etti!

Yurtdışından Gelen İkinci Meryem

Türk dizi sektörüne yön veren efsane yapım Muhteşem Yüzyıl'ın dahi yönetmenleri Taylan Biraderler (Durul Taylan - Yağmur Taylan) bu muazzam dönem işiyle ekranlara geri dönüyor. Usta yönetmenlerin bu projeyle birlikte Türk televizyon tarihine bir dejavu yaşatması ise kulisleri hareketlendirdi.

Yıllar önce Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan Meryem Uzerli'yi getirerek küresel bir fenomene dönüştüren Taylan Biraderler tam 15 yıl sonra yine bir dönem dizisinde yine yurtdışından gelen ve yine adı Meryem (Merjem) olan bir yıldızla el sıkıştı!

Akın Akınözü'nün Partneri: Bosnalı Merjem Šiljak!

Dizide Selçuklu Devleti'nin efsanevi lideri Alaaddin Keykubat'a hayat verecek olan karizmatik aktör Akın Akınözü'nün partneri son dakika bir değişiklik yaşanmazsa Bosnalı güzel oyuncu Merjem Šiljak oldu.

Bir süredir gizlilik içinde Riva'daki Bozdağ Platoları'nda yoğun provalara, binicilik ve kılıç eğitimlerine katılan Merjem Šiljak Türk izleyicisinin yabancı olduğu bir isim değil. Bosnalı yetenek daha önce TRT'nin dijital platformu tabii'de 2023 yılında yayınlanan Koyu Beyaz adlı dizide sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Destina Karakteri İçin Platoda Yoğun Hazırlık!

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden paylaştığı bu flaş oyuncu seçimi haberi sosyal medyada dakikalar içinde adeta bir çalkantı yarattı. Akın Akınözü'yle Merjem Šiljak'ın yan yana nasıl bir ekran enerjisi yakalayacağı dizinin hayranları arasında şimdiden en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Selçuklu Sarayı'nın ihtişamını, entrikalarını ve Alaaddin Keykubat ile Destina'nın sarsıcı, epik aşkını merkezine alacak olan Aşk ve Taht bu taze kan transferiyle birlikte yeni sezonun en iddialı reyting canavarı olmaya aday olduğunu net bir şekilde kanıtladı.