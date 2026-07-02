Ünlü Komedyen Deniz Göktaş Havalimanında Gözaltına Alındı!

Komedyen Deniz Göktaş, Ölü Deniz stand-up gösterisi nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

Ünlü Komedyen Deniz Göktaş Havalimanında Gözaltına Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 12:44

Kısa bir tatil için gittiği yurtdışından İstanbul'a dönen Deniz Göktaş uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına yöneldi. Burada görevli polis memurları tarafından hakkında arama kararı olduğu tebliğ edilen ünlü komedyen işlemlerinin yapılması amacıyla havalimanı emniyetine götürüldü.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Ölü Deniz gösterisi Youtube'da sadece dört günde 6 milyon izlenme barajını aşarak rekor kıran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararının arkasındaki yasal gerekçenin Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "dini değerleri aşağılama" iddiası olduğu belirtiliyor.

"Kaçtı" Diyenlere İnat Türkiye'ye Dönmüştü

Gösterisinin yayılmasının ardından özellikle sosyal medyada yoğun bir şekilde hedef gösterilen hakkında tutuklama kampanyaları başlatılan Deniz Göktaş bu süreçte yurtdışına gitmesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Dijital dünyada çalkantı yaratan "Yurtdışına kaçtı, bir daha dönmeyecek" iddialarına bu sabah saatlerinde şahsi sosyal medya hesabından çabasız ve net bir dille yanıt veren komedyen seyahatinin sadece önceden planlanmış bir tatil olduğunu ve kaçtığı yönündeki asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Sözünün arkasında durarak İstanbul'a iniş yapan ancak pasaport kuyruğunda gözaltı şokuyla sarsılan Deniz Göktaş'ın adliyeye sevk edilmesi beklenirken sanat dünyasından ve hayranlarından komedyene destek mesajları gecikmedi.

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