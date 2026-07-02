Aşk Tesadüfleri Sever 3 İçin Geri Sayım Başladı: Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'lı Dev Kadro Okuma Provasında Buluştu!

Türk sinema tarihinin en çok ağlatan, müzikleriyle hafızalara kazınan ve tesadüflerin büyüleyici gücünü beyazperdeye taşıyan kült serisi Aşk Tesadüfleri Sever sinemaseverleri heyecan fırtınasına sürükleyecek üçüncü halkasıyla geri dönüyor! Böcek Film ve Benesta ortaklığıyla hayata geçirilecek olan ve serinin ilk filminin doğrudan devamı niteliğini taşıyacak Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin merakla beklenen basın toplantısı ve okuma provası gerçekleştirildi.

Kameranın arkasında yine serinin ruhunu en iyi bilen isimler yer alırken 7 Temmuz'da sete çıkacak olan yapımın devasa oyuncu kadrosu Şampiyonlar Ligi'ni aratmadı.

Ömer Faruk ve İpek Sorak Güvencesiyle Muazzam Bir Geri Dönüş!

Filmin genel yönetmenliğini, seriyi ilk günden beri bir başyapıta dönüştüren çabasız deha Ömer Faruk Sorak üstlenirken yönetmen koltuğunda ise vizyoner gözüyle tanınan İpek Sorak oturacak. Basın toplantısında duygusal anların yaşandığı yapımda serinin ilk filminde Özgür karakteriyle milyonları gözyaşına boğan karizmatik aktör Mehmet Günsür yeniden başrole dönüyor. Günsür'e Devrim Özkan Mavi karakteriyle eşlik edecek.

Kadro Değil Yıldızlar Geçidi

Serinin üçüncü filmi sadece başrolleriyle değil Türk sinema ve tiyatrosunun en saygın isimlerini bir araya getiren kadrosuyla da parmak ısırtıyor. Okuma provasında bir araya gelen dev kadroda şu isimler yer alıyor:

Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal, Güler Ökten, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Bennu Yıldırımlar, Emin Gürsoy ve sürpriz bir rolle Ayşe Arman.

Özgür ve Mavi'nin Kaderi

Sinematografik olarak yine derin bir kader ve zaman analizi vaat eden Aşk Tesadüfleri Sever 3 bu kez Özgür (Mehmet Günsür) ve Mavi'nin (Devrim Özkan) yollarının kesiştiği geçmişin gölgeleriyle bugünün gerçeklerini harmanlayan sarsıcı bir aşk hikayesini merkezine alıyor. İlk iki filmde izleyicinin kalbine dokunan kader, tesadüfler, kopmaz aile bağları ve zamanın acımasızlığı kavramlarını bu kez çok daha olgun ve sade bir dille ele alacak olan film nostaljik bağları korurken yeni nesil sinemaseverler için de unutulmaz bir başucu eseri sunmayı hedefliyor.

