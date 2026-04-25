Usta Sanatçı Mazhar Alanson’dan Üzen Görüntü: Oldukça Kilo Verdi

Türk müziğinin efsane isimlerinden Mazhar Alanson, son dönemde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesiyle gündeme geldi. Uzun süredir kamuoyunun gözünden uzak bir yaşam süren usta sanatçı, yaşadığı büyük kayıpların ardından ilk kez bu kadar net görüntülendi. MFÖ grubunun sevilen üyesinin fiziksel değişimi, hayranları arasında derin bir üzüntü ve endişe yarattı. Özellikle sanatçının oldukça zayıflamış olması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Acı Kayıplar ve Yas Süreci

Müzik dünyasının duayen ismi, son yıllarda ardı ardına sarsıcı haberlerle sarsıldı. Önce grup arkadaşı Özkan Uğur’u kaybeden sanatçı, ardından 2021 yılında kızı Eda Alanson’un vefatıyla büyük bir yıkım yaşadı. Henüz 50 yaşında hayata gözlerini yuman kızının kaybı, sanatçının hayatındaki en zorlu dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti. Bu acı haber sonrası derin bir sessizliğe gömülen Alanson, vaktinin büyük çoğunluğunu gözlerden uzak geçirmeyi tercih etti. Yaşadığı evlat acısının izleri, sanatçının dış görünüşüne de yansıdı.

Sosyal Medyada Yankı Uyandıran Kare

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş tarafından paylaşılan bir fotoğraf, Mazhar Alanson’un son halini gözler önüne serdi. Fotoğrafta usta ismin belirgin şekilde kilo verdiği ve yorgun bir ifadeye sahip olduğu görüldü. Bu görüntü, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Sosyal medya kullanıcıları, sanatçının sağlık durumu hakkında endişelerini dile getiren mesajlar yayınladı. Birçok kişi, Alanson'un yaşadığı ağır kayıpların onu fiziksel olarak yıprattığı yönünde birleşti.

Usta müzisyen, bu zorlu süreçte nadiren sahne çalışmalarına katılarak dinleyicileriyle bağını koparmamaya çalışıyor. Ancak son paylaşılan kareler, sanatçının ruhsal ve bedensel bir dinlenme ihtiyacı içerisinde olduğunu kanıtlıyor. Sevenleri, Türk müziğine yön veren bu değerli ismin bir an önce eski sağlığına ve enerjisine kavuşmasını temenni ediyor. Magazin dünyası ve müzik camiası, Alanson’dan gelecek olumlu haberleri bekliyor.