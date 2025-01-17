Usta oyuncular “Aşkın Dünkü Çocukları” için bir araya geldi

Usta İsimler ve Genç Yetenekler Bir Arada

Usta isimler ile genç yetenekleri bir araya getiren filmin kadrosunda Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender, Jessica May yer alıyor.

Setteki Herkes Çocukluğuna Döndü

Aşkın Dünkü Çocukları’nın setinde nostalji rüzgârları esti. Oyuncular, çocukluk oyunlarını yeniden yaşayarak filmde canlandırdıkları dünyanın bir parçası oldu. Film, izleyicilere de çocukluklarına dair anılarını hatırlatacak ve içlerindeki çocuğu yeniden keşfetmelerine olanak sağlayacak.

Film, çocukluktan gelen saf duyguların önemine vurgu yapıyor. Annesi ortadan kaybolan Nodiko’ya destek olmak için bir araya gelen “Ünye’nin Dünkü Çocukları” ekibi, orta yaşı geçmiş insanların da oyun oynayabileceğini, çocuk gibi hissedebileceğini ve yıllara meydan okuyabileceğini gösteriyor. İçindeki çocuğu kaybetmeyenler için unutulmaz bir seyir sunan film, aynı zamanda dostluk ve sevginin iyileştirici gücünü de seyirciye hatırlatmayı hedefliyor.

Aşkın Dünkü Çocukları 31 Ocak’ta sinemalarda!