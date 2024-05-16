Usta oyuncu, Şahane Hayatım dizisine geliyor!

Sezonun en özel dizilerinden biri olarak gösterilen "Şahane Hayatım", sevilen senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve kurulan dünyasıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak, Ay Yapım imzasıyla Çağrı Bayrak'ın yönettiği bu özel yapım, 30. bölümde ekrana veda edecek. Büyük final yaklaşırken, diziye usta bir oyuncu konuk oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilgün Belgün, "Şahane Hayatım" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde, usta oyuncu Firuze karakterine hayat verecek. Eski bir pavyon şarkıcısı rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Belgün, diziye renk katacak ve unutulmaz bir performans sergileyecek.