Usta oyuncu, Şahane Hayatım dizisine geliyor!

Nilgün Belgün, "Şahane Hayatım" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak.

Usta oyuncu, Şahane Hayatım dizisine geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 19:54

Sezonun en özel dizilerinden biri olarak gösterilen "Şahane Hayatım", sevilen senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve kurulan dünyasıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak, Ay Yapım imzasıyla Çağrı Bayrak'ın yönettiği bu özel yapım, 30. bölümde ekrana veda edecek. Büyük final yaklaşırken, diziye usta bir oyuncu konuk oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilgün Belgün, "Şahane Hayatım" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde, usta oyuncu Firuze karakterine hayat verecek. Eski bir pavyon şarkıcısı rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Belgün, diziye renk katacak ve unutulmaz bir performans sergileyecek.

 

Benzer Haberler
MEMUR, EMEKLİ Ve İşçi Kesim Dikkat! Cumhurbaşkanı Temmuz Zammı Duyurdu, Resmi Gazetede Çıktı! MEMUR, EMEKLİ Ve İşçi Kesim Dikkat! Cumhurbaşkanı Temmuz Zammı Duyurdu, Resmi Gazetede Çıktı!
EMEKLİ İKRAMİYESİ HABERİ: Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak! Belli Oldu! EMEKLİ İKRAMİYESİ HABERİ: Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak! Belli Oldu!
SON DAKİKA! Asgari Ücrete Zam Beklentileri: Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar Geldi! SON DAKİKA! Asgari Ücrete Zam Beklentileri: Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar Geldi!
Kripto Para Yasası Ne Zaman Çıkacak ve İçinde Hangi Maddeler Var? Kripto Para Yasası Ne Zaman Çıkacak ve İçinde Hangi Maddeler Var?
15 MİLYON EMEKLİYE Yeni Haber Var! Son Dakika! Yarından Sonra Maaş Alanlar, 8000 TL Daha Alacak 15 MİLYON EMEKLİYE Yeni Haber Var! Son Dakika! Yarından Sonra Maaş Alanlar, 8000 TL Daha Alacak
Yapı Kredi Bankası Yeni Başlattığı Kampanyada Rekor Başvuru Bekliyor! Gelir Belgesiz 50.000 TL Ödeme! Yapı Kredi Bankası Yeni Başlattığı Kampanyada Rekor Başvuru Bekliyor! Gelir Belgesiz 50.000 TL Ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı
  • 16-05-2024 08:43

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?
  • 16-05-2024 19:23

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!
  • 13-05-2024 19:06

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!
  • 13-05-2024 17:28

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
  • 14-05-2024 10:57

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!