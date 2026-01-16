Usta Oyuncu, Kıskanmak Dizisinde!

Salı akşamlarının atmosferiyle dikkat çeken Ay Yapım imzalı dizisi "Kıskanmak", oyuncu kadrosunu dev bir isimle genişletiyor. Nahid Sırrı Örik’in ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan projeye, Türk sineması ve tiyatrosunun duayen ismi Suna Selen konuk oluyor.

Gecekondu Sığınağında Yeni Bir Yüz

Başrollerini Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi yıldız isimlerin paylaştığı dizide, hikaye iyice derinleşiyor. Suna Selen’in projeye dahil olmasıyla birlikte yaşanacak gelişmeler şöyle:

Karakteri: Dizide Feride (Zeynep Yüce) karakterinin babaannesine hayat verecek.

Süre: Usta oyuncu, dizinin hikayesine 2 bölüm boyunca konuk olacak.

Hikaye Akışı: Seniha (Özgü Namal), Halit (Mehmet Günsür) ve Mediha (Ayda Aksel) evden kovulmalarının ardından büyük bir çaresizlik yaşayacak. Anne-oğul, sığınacak bir yer ararken yolları Feride’lerin gecekondusuna düşecek.

Nahid Sırrı Örik Dünyası Canlanıyor

Dönem atmosferini ve insan psikolojisini çarpıcı bir şekilde işleyen "Kıskanmak", Suna Selen gibi tecrübeli bir ismin katılımıyla dram dozunu artırıyor. Gecekonduda yaşanacak bu zorunlu misafirlik, Seniha ve Halit’in karakter gelişiminde yeni bir kırılma noktası yaratacak.

Yıldızlar Geçidi Devam Ediyor

Ay Yapım'ın titizlikle yürüttüğü projede, her hafta konuk olan yan karakterler bile hikaye bütünlüğüne büyük katkı sağlıyor. Özgü Namal'ın yıllar sonra ekrana döndüğü bu iddialı yapım, Suna Selen'in katıldığı bölümlerle reytinglerdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.