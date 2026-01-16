Usta Oyuncu, Kıskanmak Dizisinde!

Suna Selen Kıskanmak dizisine konuk oluyor! Özgü Namal ve Mehmet Günsür'ün başrolünde olduğu dizide Suna Selen, Feride'nin babaannesi rolüyle 2 bölüm yer alacak. İşte Kıskanmak dizisindeki yeni gelişmeler...

Usta Oyuncu, Kıskanmak Dizisinde!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-01-2026 17:13

Salı akşamlarının atmosferiyle dikkat çeken Ay Yapım imzalı dizisi "Kıskanmak", oyuncu kadrosunu dev bir isimle genişletiyor. Nahid Sırrı Örik’in ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan projeye, Türk sineması ve tiyatrosunun duayen ismi Suna Selen konuk oluyor.

Gecekondu Sığınağında Yeni Bir Yüz

Başrollerini Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi yıldız isimlerin paylaştığı dizide, hikaye iyice derinleşiyor. Suna Selen’in projeye dahil olmasıyla birlikte yaşanacak gelişmeler şöyle:

  • Karakteri: Dizide Feride (Zeynep Yüce) karakterinin babaannesine hayat verecek.

  • Süre: Usta oyuncu, dizinin hikayesine 2 bölüm boyunca konuk olacak.

  • Hikaye Akışı: Seniha (Özgü Namal), Halit (Mehmet Günsür) ve Mediha (Ayda Aksel) evden kovulmalarının ardından büyük bir çaresizlik yaşayacak. Anne-oğul, sığınacak bir yer ararken yolları Feride’lerin gecekondusuna düşecek.

Nahid Sırrı Örik Dünyası Canlanıyor

Dönem atmosferini ve insan psikolojisini çarpıcı bir şekilde işleyen "Kıskanmak", Suna Selen gibi tecrübeli bir ismin katılımıyla dram dozunu artırıyor. Gecekonduda yaşanacak bu zorunlu misafirlik, Seniha ve Halit’in karakter gelişiminde yeni bir kırılma noktası yaratacak.

Yıldızlar Geçidi Devam Ediyor

Ay Yapım'ın titizlikle yürüttüğü projede, her hafta konuk olan yan karakterler bile hikaye bütünlüğüne büyük katkı sağlıyor. Özgü Namal'ın yıllar sonra ekrana döndüğü bu iddialı yapım, Suna Selen'in katıldığı bölümlerle reytinglerdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Benzer Haberler
‘Aynı Yağmur Altında’dan Yeni Tanıtım Yayınlandı! ‘Aynı Yağmur Altında’dan Yeni Tanıtım Yayınlandı!
Sultana’nın teaser afişi yayında! Sultana’nın teaser afişi yayında!
Alp Navruz Alp Navruz "Savaş Muhabiri" Olarak Dönüyor: Yeni Projesi "Şule" Başlıyor!
İnci Taneleri'nde Dev Buluşma! Yılmaz Erdoğan Yazdı, Ebru Gündeş Söyledi İnci Taneleri'nde Dev Buluşma! Yılmaz Erdoğan Yazdı, Ebru Gündeş Söyledi
İspanya’da Can Yaman Fırtınası! El Turco Galasında Yer Yerinden Oynadı. İspanya’da Can Yaman Fırtınası! El Turco Galasında Yer Yerinden Oynadı.
Kenan İmirzalıoğlu Rekora Koşuyor: Kenan İmirzalıoğlu Rekora Koşuyor: "A.B.İ." Dizisinden Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!