Usta Oyuncu Güven Kıraç ile Mervenur Topugil Sessiz Sedasız Evlendi!

İnci Taneleri, Behzat Ç. ve Türk sinemasının unutulmaz yapımlarındaki gösterdiği performanslarıyla hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Güven Kıraç başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezine yerleşti. Geçtiğimiz yıllarda Başak Kıraç'la olan 12 yıllık evliliğini bitiren ve ardından kendisinden yaşça küçük sevgilisi Mervenur Topugil'le aşk yaşamaya başlayan ünlü ismin sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Çiftin gözlerden uzak, oldukça az katılımlı ve sade bir törenle evlenmesi magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. İşte evliliğe dair tüm detaylar....

Nikah Masasına Oturdular

Geçtiğimiz haziran ayında Harbiye Açıkhava'da gerçekleştirilen Kardeş Türküler konserinde sevgilisi Merve Topugil'i basın mensuplarına "eşim" diyerek tanıştıran Güven Kıraç'ın bu hamlesi o dönem oldukça konuşulmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz hafta içi Baba Sahne'de sahnelenen "Uçurtmanın Kuyruğu" oyununun galasına katılan ve neşeli halleriyle dikkat çeken usta oyuncunun hemen ardından çok yakın çevresinin katıldığı mütevazı bir törenle Topugil ile nikah kıydığı ortaya çıktı.

Sosyal Medyanın Gündeminde

Güven Kıraç'ın "eşim" demesinin nedeni de ortaya çıkmış oldu. Aslında usta oyuncu o dönem evleneceklerinin sinyalini vermişti. Çiftin nikah masasına oturması sosyal medyayı da harekete geçirdi. Bazı kullanıcılar ikiliye mutluluklar dilerken bir kesim ise aralarındaki yaş farkından ötürü çifti eleştiri yağmuruna tuttu.