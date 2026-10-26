Şarkıcı Nilüfer'in Kızı Ayşe Nazlı'dan Atina Tatili Paylaşımları: Eşiyle Romantik Pozlar!

Türk müziğinin duayen isimlerinden Nilüferin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ı Ayşe Nazlı Yumlu eşiyle birlikte Yunanistan tatiline çıktı. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelere beğeni ve yorum yağdı. İşte detaylar...



Komşuda Romantik Gezi



Usta şakrıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu uzun süredir aşk yaşadığı Batuhan Yağlıoğlu ile bir süre önce dünya evine girmişti. Magazinden uzak bir hayat süren çift yoğun tempolarına kısa bir moa vererek soluğu komşuda aldı. Rotalarını Yunanistan'a çeviren ikili ülkenin Yunanistan'ın tarihi ve turistik başkenti Atina'yı seçti.

Takipçilerinden Yoğun İlgi





Başbaşa tatil yapan Ayşe Nazlı Yumlu ve Batuhan Yağlıoğlu şehir turu boyunca çektirdikleri romantik ve eğlenceli pozları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Aşıkların peş peşe yayınladığı bu özel tatil kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.



