Özge Törer ve Onur Tuna'yı Buluşturan "Karakuyu"nun İlk Teaser'ı Yayınlandı!

Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'nun ilk tanıtımı yayınlandı! Özge Törer ve Onur Tuna'nın başrolünde olduğu Karakuyu dizisinin detayları haberimizde.

Özge Törer ve Onur Tuna'yı Buluşturan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 14:04

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Karakuyu’nun ilk teaser’ı yayınlandı. Geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın (Özge Törer) hikâyesini konu alan dizi, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla yeniden doğup büyüdüğü topraklara dönen genç kadının sarsıcı yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Ferda ve Kahraman'ın Hikayesi


İzleyicilerin merakla beklediği tanıtımda, “Fikriye ölmeden ferda doğamaz!” sözleriyle Ferda’nın geçmişiyle bugünü arasında uzanan çarpıcı anlar dikkat çekiyor. Değişen kimliğiyle kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın, hiç beklemediği bir anda babasıyla karşı karşıya gelmesi tüm dengeleri altüst ediyor. Ardından Kahraman’la (Onur Tuna) yollarının kesişmesi, ikili arasında yaşanacak gelişmelere dair merakı artırıyor.

 

Yıllar Sonra Büyük Yüzleşme

Yıllar sonra Karakuyu’daki kuyunun başına dönen Ferda, geçmişi ve acılarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Tanıtımda öne çıkan bu anlar, hikâyenin ardındaki sır perdesine ilişkin ipuçları verirken dizinin etkileyici görsel dünyası ve gizemli atmosferi de dikkat çekiyor. 

Ferda'yı Bekleyen Mücadele

Bir yandan kardeşlerini korumaya, diğer yandan kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışan Ferda, kendisini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde buluyor. Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralıyor. İkili arasında filizlenen güçlü çekim ve kaçınılmaz çatışma, hikâyenin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Hikayesiyle dikkat çeken Karakuyu’nun yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor. Karakuyu’nun oyuncu kadrosunda ise; Özge Törer, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akarler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

Çok Yakında Kanal D'de

Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesaplarla örülü Ferda'nın kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini de ekrana taşıyacak OGM Pictures imzalı Karakuyu çok yakında Kanal D’de!

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