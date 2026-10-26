Türk Popunun İkonu Hande Yener'den Yine Olay Yaratan Sahne Kostümü!

Türk pop müziğinin sıra dışı isimlerinden Hande Yener müzik kariyeri kadar sahne için hazırladığı iddialı imajıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yıllardır müziğinde olduğu kadar görsel dünyasında da yenilikçi adımlar atan sanatçı hız kesmeden devam ettiği konser maratonunda tercih ettiği kıyafetlerle magazin sayfalarındaki yerini koruyor. Son olarak çıktığı sahnede giydiği sıra dışı kıyafet kısa süre içinde sosyal medyanın diline düştü

Siyah Tasarım ve Kanat Detaylı Kolluklar Geceye Damga Vurdu

Yoğun bir izleyici kitlesinin önünde performans sergileyen Yener bu kez tercih ettiği alışılmışın dışındaki kıyafetle dikkat çekti. Üzerinde yırtık desenli siyah bir üst kollarında ise hareketli kanat detayları bulunan kostüm sanatçının her konserinde farklı bir konsept yaratma geleneğinin son halkası oldu. Gümüş rengi çizmelerle tamamlanan bu iddialı kombin salondaki hayranlarının yanı sıra internet kullanıcılarının da dikkatini çekti. Sanatçı bu kez görsel tercihleriyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal Medya Kullanıcıları İkiye Bölündü

Konserden karelerin paylaşılmasının ardından platformlar üzerinde binlerce etkileşim alan görüntüler kullanıcılar arasında farklı yorumların yapılmasına yol açtı. Kimi takipçiler Hande Yener'in sahne estetiğini ve cesur tarzını öven paylaşımlar yaparken kimileri ise kostümün detayları üzerine esprili ve eleştirel dille yaklaşan yorumlarda bulundu.