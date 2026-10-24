Nilperi Şahinkaya Magazin Basınına Konuştu: "Görünüş Değil Ses Tonu Önemli"

Nilperi Şahinkaya'dan çarpıcı açıklamalar! Sektörün değişen trendleri, kriterleri ve aşk hayatına dair tüm detaylar haberimizde.

Nilperi Şahinkaya Magazin Basınına Konuştu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 11:04

Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz gün magazin muhabirleriyle karşılaştı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu sorulara tüm içtenliğiyle cevap verdi. Şahinkaya'nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
 

Sektördeki Trendler Değişti


Yeni projeleri sorulan Şahinkaya sektörde trendlerin değiştiğini ve sosyal medyadan kaynaklı izleyicilerin dikkat sürelerinin azaldığını söyledi. Artık dizi seçimlerinde daha kısa süreli projelerle yola devam ettiğini açıklayan oyuncu şöyle konuştu: "Artık seyirci haftada belki bir dizi tercih ediyor, onun dışında sosyalleşiyor. Daha seçici olmaya başladı galiba. Çünkü süreler uzuyor, sosyal medyadan dolayı insanların da dikkatleri azalmaya başladı."

 

Görünüş Değil Ses Tonu Önemli 


Magazincilerin daha önce Brad Pitt'i yakışıklı bulmadığını söylediğini hatırlatması üzerine güzel oyuncu,  "Brad Pitt çok bebek yüzlü. O yüzden çok androjen tipolojidekileri beğenmiyorum. Yakışıklı olması önemli değil, ses tonu ve çekicilik daha önemli" ifadelerini kullandı.

 

 

 

Konuşmaya Değer Bir Şey Değil

 

 

Geçtiğimiz aylarda yönetmen Baturay Bekar'la ilişkisini noktalayan Şahinkaya ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara ise net bir tavır koydu. "Hiç konuşmayalım, konuşmaya değer bir şey değil"  diyerek konuyu kapatan güzel oyuncu aşka kapılarını kapatmadığını belirtti. Şahinkaya  "Aşka tabii ki açığım, lütfen inşallah" sözleriyle esprili bir yanıt vererek sohbeti noktaladı.

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