Tuzlu Kahve'ye Öyle Bir İsim Geliyor ki... Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız!

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve güçlü kadrosuyla dikkatlerini üzerine çeken Tuzlu Kahve konuşulmaya devam ediyor. Sürpriz konukları ve geçmiş dizilere yaptığı göndermelerle sık sık magazin sayfalarına konuk olan dizi bu kez çıtayı yükseltti. Diziye dünya çapında tanınmış bir ismin konuk olacağı ortaya çıktı.



Efsanevi Boksör Mike Tyson "Tuzlu Kahve"de



Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve'ye Kutsi, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Müjde Uzman gibi pek çok isim konuk oldu. Ayrıca dizide Doktorlar, Kavak Yelleri, Kuzey Güney, Yasak Elma dizilerine yapılan göndermeler de dikkat çekti. Fakat bu defa başarılı diziye bambaşka bir isim konuk oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Amerikalı efsane boksör Mike Tyson, Tuzlu Kahve'de rol alacak. Yapımcı Polat Yağcı dünyaca ünlü boksörü ülkemize getirecek ve konuk oyuncu olarak diziye dahil edecek. Mike Tyson, Tuzlu Kahve'de Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet karakterinin Amerika'dan gelen arkadaşına hayat verecek.



Bu dev buluşmanın reytinglere nasıl yansıyacağı ve hikayedeki dengeleri nasıl değiştireceği Salı akşamı Star TV ekranlarında yanıt bulacak.