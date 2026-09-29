Barbara Palvin Anne Oldu! Kızının İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı

Ünlü model Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kızlarının doğumunu duyuran çift, bebeğin ismini henüz açıklamadı.

Barbara Palvin Anne Oldu! Kızının İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 18:33

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu eşi Dylan Sprouse uzun süredir bekledikleri o mutlu ana sonunda kavuştu. Beş yıllık ilişkilerinin ardından 2023’te nikâh masasına oturan çift ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne-baba oldu.

Çift kızlarının dünyaya geldiğini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu. Böylece Palvin ve Sprouse’un hayatındaki yeni dönem de resmen başlamış oldu. Ancak ikili şimdilik kızlarının ismini paylaşmamayı tercih etti.

Bebeğiyle İlk Anlarını Paylaştılar

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse kızlarını kucaklarına aldıktan sonra yaşadıkları mutluluktan küçük bir kareyi de takipçileriyle paylaştı. Çiftin Los Angeles Dodgers formalarıyla bebeklerini kucaklarına alıp televizyonda maç izlediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde ikilinin oldukça mutlu olduğu dikkat çekerken bebeğin yüzüyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Görünen o ki ünlü çift bu özel dönemi biraz daha kendi içinde yaşamayı tercih ediyor.

Hamilelik Haberini Cannes’da Vermişti

Barbara Palvin hamile olduğunu ilk kez mayıs ayında Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında duyurmuştu. Ardından çift temmuz ayında katıldıkları bir podcast programında kız bebek beklediklerini açıklayarak heyecanlarını sevenleriyle paylaşmıştı.

Dylan Sprouse da programda “kız babası” olacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söylemişti.

Palvin’in Zorlu Hamilelik Süreci

Ünlü model hamileliği boyunca sırt ağrısı, uyku problemleri ve iştah değişiklikleri yaşadığını anlatmıştı. Bu nedenle zaman zaman hamileliğinin tadını yeterince çıkaramadığını düşünüp kendisini suçlu hissettiğini de dile getirmişti.

Çiftin uzun zamandır çocuk sahibi olmak istediği bilinirken Palvin’in endometriozis nedeniyle bu süreçte bazı zorluklar yaşadığı ve geçtiğimiz yıl hamilelik şansını artırmak amacıyla ameliyat olduğu belirtilmişti.

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