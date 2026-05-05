Uraz Kaygılaroğlu’nun "Yeraltı" Kazancı Dudak Uçuklattı: Bölüm Başı Servet!

NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, sadece oyunculuğuyla değil, dudak uçuklatan kazancıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun bölüm başı ücreti ortaya çıktı.

Bölüm Başı 1,5 Milyon TL

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, dizideki performansı ve karizmasıyla büyük beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu, bölüm başına 1,5 milyon TL alıyor. Haftalık kazancı milyonları bulan başarılı oyuncunun aylık geliri ise 4 bölüm üzerinden hesaplandığında 6 milyon TL'ye ulaşıyor. Sektördeki maliyet artışları konuşulurken Kaygılaroğlu'nun bu kazancı, en çok kazanan jönler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

140 Kilodan Bugünlere: "Yeme Bozukluğu Yaşadım"

Kazancıyla olduğu kadar geçmişteki büyük değişimiyle de dikkat çeken Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir dönem 140 kilo olduğunu hatırlatarak samimi açıklamalarda bulunmuştu. Mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadığını belirten ünlü oyuncu, değişim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Aslında kilolu olduğum dönemde de eli yüzü düzgün birisiydim; o konuda şanslıyım. Ancak mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım ve bu işin böyle gitmeyeceğine karar verdim. Kilo verdikçe aynadaki görüntümden hoşnut olmaya başladım; giydiğimin yakışması ve beğenilmek motivasyonumu yükseltti."

Yeraltı Dizisiyle Zirvede

Kariyerinde altın çağını yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, NOW TV’nin reyting rekortmeni yapımı Yeraltı ile her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hem fiziksel değişimi hem de profesyonel başarısıyla ilham kaynağı olan oyuncu, yeni sezonun en çok konuşulan isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.