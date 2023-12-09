Uraz Kaygılaroğlu'nun yanlış anlaşılan paylaşımı gündem oldu! "Yanımdaki çıplak değil"

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son paylaşımında arkadaşlarıyla tulum oynadığı videoyu paylaştı. Ancak bu video, takipçileri tarafından yanlış anlaşıldı. Ünlü oyuncu hızlıca bir yanıt vererek, "Yanımdaki arkadaş çıplak değil, arkadaşlar. Bu renk pantolon yasaklansın" şeklinde espri yaparak durumu açıkladı.

Kaygılaroğlu, gelen yorumlara da cevap vererek, "Tabii ki don, atletle tulum oynamıyoruz. Pantolonun azizliğine uğramışız" şeklinde ek bilgi paylaştı.



