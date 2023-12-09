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Uraz Kaygılaroğlu'nun yanlış anlaşılan paylaşımı gündem oldu! "Yanımdaki çıplak değil"

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'de 'Mete' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı, yanlış anlamalara sebep oldu. Kaygılaroğlu, geçmiş tarihlerde çekilmiş olan tulum eşliğindeki görüntülerini paylaştı. Ünlü oyuncunun yanında tulum çalan arkadaşının pantolon rengi ise sosyal medyada konuşuldu. Kaygılaroğlu'nun yaptığı açıklama, takipçilerini güldürmeyi başardı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun yanlış anlaşılan paylaşımı gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2023 18:20

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son paylaşımında arkadaşlarıyla tulum oynadığı videoyu paylaştı. Ancak bu video, takipçileri tarafından yanlış anlaşıldı. Ünlü oyuncu hızlıca bir yanıt vererek, "Yanımdaki arkadaş çıplak değil, arkadaşlar. Bu renk pantolon yasaklansın" şeklinde espri yaparak durumu açıkladı.

Kaygılaroğlu, gelen yorumlara da cevap vererek, "Tabii ki don, atletle tulum oynamıyoruz. Pantolonun azizliğine uğramışız" şeklinde ek bilgi paylaştı.

 

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Uraz Kaygılaroğlu'nun yanlış anlaşılan paylaşımı gündem oldu! "Yanımdaki çıplak değil"